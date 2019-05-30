Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:55 TSİ- Gündem G: Bugün 09:56 TSİ

Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı

Ankaranın Çubuk ilçesinde bu yıl 14üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinin hazırlık toplantısı yapıldı. 14. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivalinin hazırlık toplantısı Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında yapıldı.
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı mask
mask
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Çubuk Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıya Demirbaşın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Düşünce Dernek Başkanı Şuayip Yaman belediye meclis üyeleri birim müdürleri ve festival hazırlıklarında görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Festivalin tarihi festivalin nerede yapılması gerektiği ve festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Demirbaş ilçenin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılması tanıtılması ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini bu konudaki çalışmaları da kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Festivali tüm ilçe halkıyla el birliğiyle düzenlemek istediklerini vurgulayan Başkan Demirbaş şunları söyledi:

Okullar 9 Eylülde açılacak biz de 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde festivalimizi yapmak istiyoruz. Okul açılmadan festivalimizi yapalım düşüncesindeyiz. Bu festivalimizde tüm odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bizzat işin içerisinde olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz festivallerdeki eksiklerimizin de tespit edilerek biran önce o eksikleri bu yıl ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle burada alacağımız tüm kararlar bizim için önemlidir.

Başkan Demirbaş çok fazla harcama ve israf yapmadan festivali her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmek gerektiğini kaydetti.

Çubuk turşusunun dünya pazarına açılması gerektiğini aktaran Demirbaş Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşuları Çubuk turşusudur. Bu nedenle de en iyi tanıtımı yapmamız gerekir. dedi.

Konuşmanın ardından 14 maddeden oluşan gündem konuları görüşülerek katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 09:55 TSİ Ankara/ Çubuk- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Başkan Balcı'dan Öğrencilere Destek mask
Başkan Balcı'dan Öğrencilere Destek
'Pedofili' İçeren İfadelerin yazarı ve yayıncısı Ankara Adliyesinde mask
'Pedofili' İçeren İfadelerin yazarı ve yayıncısı Ankara Adliyesinde
Başkan Yaşar, Çamlıca Mahallesinde İftara Katıldı mask
Başkan Yaşar, Çamlıca Mahallesinde İftara Katıldı
Keçiören’den Erzincan’a Kültür ve Gönül Köprüsü Kuruldu mask
Keçiören’den Erzincan’a Kültür ve Gönül Köprüsü Kuruldu
Mamak'ta Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı mask
Mamak'ta Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı
Mamak’ta İlaçlama Çalışmaları mask
Mamak’ta İlaçlama Çalışmaları
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar mask
Yargıtay’dan İşçinin Fazla Çalışma Süresinin Tespiti Hakkında Emsal Karar
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu mask
TFSD kongresi yapıldı;Yeni Başkan Dr.Ulukan oldu
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik! mask
Meclise Sunulan Yasa Teklifi ile Yüz Binlerce Kişiye Erken Emeklilik!
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi mask
Büyükşehir'den İkinci El Eşya Bankası Projesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı tam bir felakettir mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı tam bir felakettir
27 Mayıs 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı mask
27 Mayıs 2019 Borsa Haftaya Yükselişle Başladı

GALERİ

Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgiler mask
Pamukkale Travertenleri Hakkında Bilgiler
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Cenk Eren Kimdir? mask
Cenk Eren Kimdir?
Mustafa Sandal Kimdir? mask
Mustafa Sandal Kimdir?
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti mask
Sayıştay Başkanı Baş, Anıtkabir'i Ziyaret Etti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL