Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı

Çubuk Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıya Demirbaşın yanı sıra belediye başkan yardımcıları Çubuk Turşucular ve Yaş Sebze Meyve Üretim Kooperatifi Başkanı Hasan Işık, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Çubuk Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Düşünce Dernek Başkanı Şuayip Yaman belediye meclis üyeleri birim müdürleri ve festival hazırlıklarında görev alan kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Festivalin tarihi festivalin nerede yapılması gerektiği ve festival kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklerin ayrıntılarıyla ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Demirbaş ilçenin sahip olduğu değerlerin ortaya çıkarılması tanıtılması ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini bu konudaki çalışmaları da kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Festivali tüm ilçe halkıyla el birliğiyle düzenlemek istediklerini vurgulayan Başkan Demirbaş şunları söyledi:

Okullar 9 Eylülde açılacak biz de 5-6-7-8 Eylül tarihlerinde festivalimizi yapmak istiyoruz. Okul açılmadan festivalimizi yapalım düşüncesindeyiz. Bu festivalimizde tüm odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bizzat işin içerisinde olmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz festivallerdeki eksiklerimizin de tespit edilerek biran önce o eksikleri bu yıl ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu nedenle burada alacağımız tüm kararlar bizim için önemlidir.

Başkan Demirbaş çok fazla harcama ve israf yapmadan festivali her geçen yıl çıtasını yükselterek devam ettirmek gerektiğini kaydetti.

Çubuk turşusunun dünya pazarına açılması gerektiğini aktaran Demirbaş Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli turşuları Çubuk turşusudur. Bu nedenle de en iyi tanıtımı yapmamız gerekir. dedi.

Konuşmanın ardından 14 maddeden oluşan gündem konuları görüşülerek katılımcıların görüş ve önerileri alındı.