Pursaklar Belediyesi Sporcuları Madalya Topluyor

Pursaklar Belediyesi Sporcularından büyük başarı

Pursaklar Belediyesinin başarılı sporcuları katıldıkları turnuvalarda rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlamaya devam ediyor. Türkiye Halter Şampiyonasında rekor kırarak şampiyon olan sporcumuz Batuhan Yüksel ve 3.olan sporcumuz Mahmut Terzi, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin tarafından kabul edilerek, hediyeleri takdim edildi. Sporcuları, Pursaklar halkına yaşattıkları bu güzel başarıdan dolayı tebrik etti. Şampiyona da genç sporcuları yalnız bırakmayıp destek olan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Sayın Halil Mutlu ve Avrupa Şampiyonu Sayın Sedat Artuç’a teşekkürlerini iletti.