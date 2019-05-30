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Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama

Keçiören Belediyesi, İstanbul’un Fethinin 566. Yılına özel görkemli bir kutlama programı düzenlerken Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Alemlerin sultanı Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)’in övgüsüne mazhar olarak dünya şehirlerinin başşehri İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han‘ı, O’nun kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz” ifadesini kullandı.
Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama mask
Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama mask
Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama mask
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Kalaba Kent Meydanında Mehteran Konseri başlayan etkinlikte havai fişek gösterileri ile kutlama coşkusu doruğa çıkarken gecede ayrıca Yozgat Kültür Evinin açılışı ve Türk Halk Müziği konseri yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğindeki programa AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Gökhan Polat, STK Temsilcileri, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye binasına lazerle ‘ İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kutlu olsun’ yazılırken, alandakiler de Türk bayraklarıyla kutlama coşkusuna eşlik ettiler.

BİR ÇAĞI KAPATIP BİR ÇAĞI AÇTI

İstanbul’un fethiyle bir çağın kapanıp yeni bir çağın açıldığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Fatih Sultan Mehmet Han 21 yaşındayken koskoca Bizansı yenip, bayrağımızı Bizansın kalbi olan İstanbul’a Ulubatlı Hasan’ın şehadetiyle dikmiştir. Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) bir hadisinde ‘İstanbul’u fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.’ buyurmuştur. Türk milleti Sevgili Peygamberimizin duasına ve özgüsüne mazhar olmuş bir millettir. İşte biz sevdaları gerçekleştiren bir ecdadın evladıyız. Aşılmaz surlar aşılmış, karadan gemiler yüzdürülmüş, iman gücü ve kuvvetiyle İstanbul’un fethi gerçekleşmiştir. Allah, Fatih Sultan Mehmet Han’dan, Molla İbrahim’den, Ak Şemsettin’den, Hacı Bayram-ı Veli’den razı olsun. Tabi Anadolu’nun asıl Türkleşmesi ve İslamlaşması Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ile başlar. Anadolu’nun fethinin ateşi Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, Molla İbrahim ile başlamıştır, Ahmet Yesevi’nin feyziyle İstanbul ve Anadolu’nun fethinin ateşi o dönemlerde yakılmıştır” dedi.

BU VATANI VATAN YAPAN ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUN

Sözlerini “1000 yıldır bu topraklarda varız” diyerek sürdüren Başkan Altınok’un “Koca imparatorluğumuz yıkıldı, bitti, tükendi denilen noktada genç bir yıldız doğdu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayıca ve silahça üstün 7 düvele karşı savaşarak Türkiye Cumhuriyetini kurdu” sözleri ise dinleyenlerden büyük alkış aldı.

Altınok sözlerine şöyle devam etti: “Ömrünün baharında şehadet şerbetini içen tüm kahramanlarımıza selam olsun. Bu vatanı vatan yapan şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu değerli coğrafyada oyunlar bitmiyor, şimdi yeni oyun kardeş kavgası… Yeni Yezidlere, yeni Muaviyelere lanet olsun. Bu vatan hepimizin, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım.”

YİĞİTLERİN DİYARI YOZGAT’TAYIZ

Altınok ayrıca etkinlik alanında düzenlenen Yozgat Gecesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Yozgat kültürünün tanıtıldığı programla ilgili de şu ifadeleri kullandı, “Bu gece 66 Bozok Yaylasındayız. Yiğitlerin diyarındayız. Milletleri ve devletleri yaşatan kültürleridir, kültürlerini kaybeden milletler yok olmaya mahkumdur. Sivil toplum kuruluşlarımız bu kültürlerin yaşatılmasında sevgi, fedakarlıkla büyük bir emek veriyor. Federasyonumuzun da Yozgat kültürünün yaşatılması, tanıtılması ve aktarılmasında büyük emekleri var, hepsine gönül dolusu teşekkürler.” Yozgat Spor Kulübü taraftarları gecede Başkan Altınok’a, kulüplerine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek 66 numaralı formayı hediye ettiler.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Koç'da yaklaşan Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramını kutlayarak Başkan Altınok’a geceye desteklerinden ötürü teşekkür etti.

YOZGAT GECESİNİN SÜRPRİZİ HASAN YILMAZ OLDU

Yozgat’ın yöresel Türk Halk Müziği sanatçıları Mahmut Yıldız ve Elmas İleri’nin sahne aldığı gecede Yusuf Solmaz ve Tekin Dikkatli de şiirler okudu.

Konuk Sanatçı Hasan Yılmaz’ın Ankara Türkülerinden oluşan potpurisine ise alandakiler alkış ve oynayarak eşlik ettiler.

AKILLI İNEK SÜT VE AYRAN DAĞITTI

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede ayrıca milli içeceğimiz süt ve ayran tüketimini teşvik etmek için İş İnsanı Cemil Tanguroğlu tarafından 6 yıllık bir çalışmayla kurgulanan Akıllı İnek Projesi de ilk kez Keçiören Ramazan Etkinlik Alanında görücüye çıktı. Vatandaşlara akıllı inekle ücretsiz süt ve ayran dağıtımına Başkan Altınok da katıldı.

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Bugün 11:16 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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