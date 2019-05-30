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Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar

Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar. Galatasaray'ın şampiyonluğa eriştiği sezonun ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kere ters vuruşla gol atıldı. Ligde 14 ekip kendi kalesine gol atma kısmetsizliğini yaşadı.
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Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar

Galatasaray'ın şampiyonluğa eriştiği sezonun ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kere ters vuruşla gol atıldı. Ligde 14 ekip kendi kalesine gol atma kısmetsizliğini yaşadı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran ekip" ise Beşiktaş oldu. Ters vuruşla atılan 23 golün 3'ünü siyah-beyazlı futbolcular kaydoldu. Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin, topu kendi filelerine yollayarak taraftarlarını üzdü.

Makine Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ankaragücü, Fenerbahçe, Antalyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kere sarsıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Megakent Belediye Erzurumspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'dan birer futbolcu da topu şanssız bir biçimde kendi ağlarıyla buluşturdu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları ise kaleleri afallamadı.

İki kaleyi de boş geçmediler

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Caleb Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Bordo-mavili futbolcu Ekuban, sezonun 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 2 dakikada iki gol kaydoldu.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Emre Belözoğlu'nun kullandığı vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu.

Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kere rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye indirdi. Karşılaşma, misafir ekip Medipol Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle bitirildi.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ise 19. haftada Megakent Belediye Erzurumspor ile 1-1 birlikteye kaldıkları maçta taraftarlarını evvel üzdü, sonra coşturdu.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kaleler 23 kere şaştı.

Siyah-beyazlı takımın gelecek vadeden oyuncusu, ekip dostu Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topun kısmetsiz bir biçimde kendisine çarpması sonrası istemeden rakip ekibi 1-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki ulusal futbolcu, kendi kalesine attığı golün ardından bu kere topu rakip filelere yollayarak taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Lukac'tan büyük kusur

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçında konut sahibi ekibin kalecisi Milan Lukac'ın kusuru golle sonuçlandı.

Akhisarsporlu Helder Barbosa'nın geri pasında Baiano, Lukac'a baskı yaptı. Bu baskı sonrası büyük bir kusur yapan Sırp kaleci, topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi ağlarına gönderdi. Lukac bu golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor filelerini havalandıran Zeki Yavru 2 ve Bilal Kısa, Lukac'ın yanılgısını karşılama etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, 8 hafta sonra sahadan zaferle ayrıldı.

Harun topu ayağının altından kaçırdı

Ligde bir başka büyük kusur da Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Harun Tekin'den geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roman Neustaedter'in geri pasında kaleci Harun Tekin, topu hakimiyet etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak gol çizgisini geçti.

Neustaedter'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, maçı çevirmesini öğrendi. Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado’nun golleriyle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maç sonra sonuca ulaşarak galibiyet hasretine son verdi.

Muhabir: Halil İbrahim Avşar

Bugün 15:30 TSİ AA Ankara- Spor

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