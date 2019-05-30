SGK’dan GSS Primi Hakkında Mezun Öğrencileri Sevindiren Açıklama!

Üniversitelerde mezuniyet heyecanları yaşanırken, yaz tatilinin de gelmesiyle birlikte bu yıl mezun olan öğrencilerin kafasında pek çok soru işareti bulunuyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz ki devletin vatandaşlara sunmuş olduğu sağlık hizmetinden nasıl yararlanacaklarına dair sorunlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu yıl üniversitelerinden mezun olacak olan öğrencilerin en çok merak ettiği Genel Sağlık Sigortası hakkında açıklamalarda bulunarak, öğrencileri sevindirici gelişmelere imza attı.

Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni mezun olan öğrenciler iki yıl boyunca GSS primi ödemeden ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecek. Ancak bu düzenleme ile ilgili bilinmesi gereken birçok detay bulunuyor. İşte yeni mezun öğrencileri yakından ilgilendiren GSS prim borçlarıyla ilgili öne çıkan gelişmeler…

Anne veya babası sigortalı bir işte çalışan ya da emekli aylığı alan çocuklar, devlet tarafından reşit olma yaşı olarak kabul edilen 18 yaşına gelene kadar, anne ve babalarının sahip olduğu sigorta üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Yaş sınır lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim yani üniversite mezunlarında 25 olarak uygulamaya geçiriliyor. Dolayısıyla anne ve babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan gençler de söz konusu belirlenen yaş sınırlarına kadar sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında yararlanma hakkına sahipler.

Bunun yanında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yer alan ilgili maddelerde belirtilen hükümlere göre; aday ve çıraklık ile ilgili eğitimler veren kurumlarda öğrenim görenler de lise ve dengi okul kapsamına alındığı için bu haklardan yararlanabiliyor.

Eski Düzenlemeye Göre GSS Prim Ödemeleri

Genel Sağlık Sigortası prim ödemelerinde 2016 yılına kadar gençler, lise veya üniversite eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra, sigortalı olarak bir işe girmemişler ise ya GSS primlerini ödemek ya da gelir testi yaptırarak ailesinde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğunu ispatlamak zorunda kalıyordu. Ancak söz konusu yıl içinde yapılan yeni düzenleme ve yasa değişikliğinin ardından gençlere, lise veya üniversite mezuniyetlerinden sonra 2 yıl bedava sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanındı. Bu sayede gençler, mezuniyetlerinden sonra 2 yıl süre zarfında bir işe girinceye kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilme hakkına sahip oldu.

Yaş Sınırına Dikkat!

Söz konusu yasa değişikliği ve düzenlemeleri kapsamında, bu yaz liseden veya üniversiteden mezun olan bir genç, herhangi bir işe giremese ve sigortası olmasa dahi iki sene boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Dolayısıyla bu durumda olan gençler, Genel Sağlık Sigortası prim ücretlerini ödemelerine gerek kalmayacak.

Bu süre içinde gençler sigortalı olarak bir işe girerse, lise mezunun olan bir öğrenci üniversiteyi kazanırsa veya üniversite mezunu olan bir genç yüksek lisansa başlarsa söz konusu sağlık hizmetlerinden yararlanma yaşı 25’e kadar çıkmış olacak. Bu noktada iki yıllık ücretsiz tedavi hakkından faydalanabilmek için yaş sınırının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Zira mezuniyet sonrasında sadece ilk iki yılı kapsayan bu düzenleme, gencin 2 yılı doldurmasının ardından yaş sınırının dolması sebebiyle sonlanmış oluyor. Bu durumda da söz konusu gençlerin GSS prim borçları ödemesi gündeme geliyor.

Örnek olarak açıklamak gerekirse, bu yıl yaz liseden mezun olan bir genç 19 yaşında ise iki yıllık süre hakkının 1 yılı kalmış olacağı için sadece 1 yıl boyunca GSS primi ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Aynı şekilde haziran ayında üniversitesini bitiren bir genç 23 yaşında ise tam 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlık hizmeti alma hakkına sahipken, 24 yaşında üniversiteden mezun olan bir gencin ise sadece 1 yıl boyunca GSS primi ödemeden ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı bulunuyor.

Mezuniyet Tarihinden İtibaren Geçerli

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamış olduğu kamuoyu duyurusuna göre, gençlere tanınan ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden tanınma hakkının 2 yıllık süresi, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlatılıyor. Çünkü öğrenciler hakkında resmi işlemleri, mezuniyet kayıtları üzerinden yapılıyor.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kurumlarından alınan öğrenci bilgileri, elektronik sistemde SGK bünyesine geçirilerek Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri uygulamaya konuluyor. Dolayısıyla her gence tanınan iki yıllık süre, kendi mezuniyet tarihine göre belirlendiği için düzenlemenin başlama ve bitiş tarihleri değişiklik gösterebiliyor.