Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:01 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:10 TSİ

SGK’dan GSS Primi Hakkında Mezun Öğrencileri Sevindiren Açıklama!

Üniversitelerde mezuniyet heyecanları yaşanırken, yaz tatilinin de gelmesiyle birlikte bu yıl mezun olan öğrencilerin kafasında pek çok soru işareti bulunuyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz ki devletin vatandaşlara sunmuş olduğu sağlık hizmetinden nasıl yararlanacaklarına dair sorunlar.
SGK Haberleri , Güncel SGK Haberleri ve SGK Gelişmeleri mask
Büyütmek için resme tıklayın

SGK’dan GSS Primi Hakkında Mezun Öğrencileri Sevindiren Açıklama!

Üniversitelerde mezuniyet heyecanları yaşanırken, yaz tatilinin de gelmesiyle birlikte bu yıl mezun olan öğrencilerin kafasında pek çok soru işareti bulunuyor. Bunlardan en önemlisi de şüphesiz ki devletin vatandaşlara sunmuş olduğu sağlık hizmetinden nasıl yararlanacaklarına dair sorunlar. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu yıl üniversitelerinden mezun olacak olan öğrencilerin en çok merak ettiği Genel Sağlık Sigortası hakkında açıklamalarda bulunarak, öğrencileri sevindirici gelişmelere imza attı.

Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni mezun olan öğrenciler iki yıl boyunca GSS primi ödemeden ücretsiz olarak sağlık hizmeti alabilecek. Ancak bu düzenleme ile ilgili bilinmesi gereken birçok detay bulunuyor. İşte yeni mezun öğrencileri yakından ilgilendiren GSS prim borçlarıyla ilgili öne çıkan gelişmeler…

Anne veya babası sigortalı bir işte çalışan ya da emekli aylığı alan çocuklar, devlet tarafından reşit olma yaşı olarak kabul edilen 18 yaşına gelene kadar, anne ve babalarının sahip olduğu sigorta üzerinden sağlık hizmeti alabiliyor. Yaş sınır lise ve dengi okul mezunlarında 20, yükseköğrenim yani üniversite mezunlarında 25 olarak uygulamaya geçiriliyor. Dolayısıyla anne ve babası üzerinden bakılmakla yükümlü olmayan gençler de söz konusu belirlenen yaş sınırlarına kadar sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamında yararlanma hakkına sahipler.

Bunun yanında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yer alan ilgili maddelerde belirtilen hükümlere göre; aday ve çıraklık ile ilgili eğitimler veren kurumlarda öğrenim görenler de lise ve dengi okul kapsamına alındığı için bu haklardan yararlanabiliyor.

Eski Düzenlemeye Göre GSS Prim Ödemeleri

Genel Sağlık Sigortası prim ödemelerinde 2016 yılına kadar gençler, lise veya üniversite eğitim kurumlarından mezun olduktan sonra, sigortalı olarak bir işe girmemişler ise ya GSS primlerini ödemek ya da gelir testi yaptırarak ailesinde kişi başına düşen gelirin, asgari ücretin 3’te 1’inden az olduğunu ispatlamak zorunda kalıyordu. Ancak söz konusu yıl içinde yapılan yeni düzenleme ve yasa değişikliğinin ardından gençlere, lise veya üniversite mezuniyetlerinden sonra 2 yıl bedava sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanındı. Bu sayede gençler, mezuniyetlerinden sonra 2 yıl süre zarfında bir işe girinceye kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilme hakkına sahip oldu.

Yaş Sınırına Dikkat!

Söz konusu yasa değişikliği ve düzenlemeleri kapsamında, bu yaz liseden veya üniversiteden mezun olan bir genç, herhangi bir işe giremese ve sigortası olmasa dahi iki sene boyunca sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek. Dolayısıyla bu durumda olan gençler, Genel Sağlık Sigortası prim ücretlerini ödemelerine gerek kalmayacak.

Bu süre içinde gençler sigortalı olarak bir işe girerse, lise mezunun olan bir öğrenci üniversiteyi kazanırsa veya üniversite mezunu olan bir genç yüksek lisansa başlarsa söz konusu sağlık hizmetlerinden yararlanma yaşı 25’e kadar çıkmış olacak. Bu noktada iki yıllık ücretsiz tedavi hakkından faydalanabilmek için yaş sınırının aşılmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Zira mezuniyet sonrasında sadece ilk iki yılı kapsayan bu düzenleme, gencin 2 yılı doldurmasının ardından yaş sınırının dolması sebebiyle sonlanmış oluyor. Bu durumda da söz konusu gençlerin GSS prim borçları ödemesi gündeme geliyor.

Örnek olarak açıklamak gerekirse, bu yıl yaz liseden mezun olan bir genç 19 yaşında ise iki yıllık süre hakkının 1 yılı kalmış olacağı için sadece 1 yıl boyunca GSS primi ödemeden sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Aynı şekilde haziran ayında üniversitesini bitiren bir genç 23 yaşında ise tam 2 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlık hizmeti alma hakkına sahipken, 24 yaşında üniversiteden mezun olan bir gencin ise sadece 1 yıl boyunca GSS primi ödemeden ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilme hakkı bulunuyor.

Mezuniyet Tarihinden İtibaren Geçerli

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun açıklamış olduğu kamuoyu duyurusuna göre, gençlere tanınan ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden tanınma hakkının 2 yıllık süresi, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlatılıyor. Çünkü öğrenciler hakkında resmi işlemleri, mezuniyet kayıtları üzerinden yapılıyor.

Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı veya Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kurumlarından alınan öğrenci bilgileri, elektronik sistemde SGK bünyesine geçirilerek Genel Sağlık Sigortası tescil işlemleri uygulamaya konuluyor. Dolayısıyla her gence tanınan iki yıllık süre, kendi mezuniyet tarihine göre belirlendiği için düzenlemenin başlama ve bitiş tarihleri değişiklik gösterebiliyor.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 16:01 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
UEFA Avrupa Final maçı heyecanı​ Tekfen’in yaptığı statta mask
UEFA Avrupa Final maçı heyecanı​ Tekfen’in yaptığı statta
Sümela Manastırında Ziyaretçi Akını Yaşandı mask
Sümela Manastırında Ziyaretçi Akını Yaşandı
Tatilciler Gökova'da Çadır Kampında mask
Tatilciler Gökova'da Çadır Kampında
Prof. Dr. İlber Ortaylı:"Gelecekte En Büyük Savaş Su Savaşı Olacak" mask
Prof. Dr. İlber Ortaylı:"Gelecekte En Büyük Savaş Su Savaşı Olacak"
Ankara En İyi Liseler ve Yorumlar mask
Ankara En İyi Liseler ve Yorumlar
2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar - Tatil Başlangıç Ayı mask
2019 Haziran Ayı Önemli Gün ve Haftalar - Tatil Başlangıç Ayı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor mask
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor
İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları! mask
İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları!
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı
YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mask
YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı
Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama mask
Keçiören'de İstanbul’un Fethinin 566. Yılına Özel Coşkulu Kutlama
Avukatlık Stajı İçin Sınav Şartı Uygulaması mask
Avukatlık Stajı İçin Sınav Şartı Uygulaması

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri mask
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor mask
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Mustafa Sandal Kimdir? mask
Mustafa Sandal Kimdir?
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL