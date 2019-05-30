Elimi Bırakma Sezon Finali 2. Fragman Yayınlandı!

Türk televizyonlarının en çok sevilen yapımları arasında gösterilen Elimi Bırakma dizisi bu hafta ekranlara gelecek olan 43. bölümüyle sezon finali yapıyor. Dizinin sezon finali yayıncı kuruluş TRT1 tarafından hem televizyon ekranından hem de internet platformu üzerinden yayınlandı. Sabırsızlıkla beklenen yeni bölümde neler olacak? Sevilen dizi Elimi Bırakma sezon finalinde neler yaşanacak? Sosyal medyanın da son dönemde en çok konuşulan konularından biri olan Elimi Bırakma 43. bölüm fragmanı ve merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Elimi Bırakma dizisinin sezon finali olan 43. bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. TRT 1 ekranlarından hayranlarıyla buluşan dizinin geniş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Gerek senaryosunun sürükleyiciliği gerekse de başarılı oyunculuklarıyla Elimi Bırakma dizisi büyük beğeni ile takip ediliyor.

Türk televizyonlarının aranan simalarından oluşan oyuncu kadrosuyla reyting listelerinde kendine her zaman yer bulan Elimi Bırakma dizisi 43. bölümüyle sezon finali yapacak. TRT1 sevilen dizinini tanıtım filmini yayınlayarak hayranlarını daha da heyecanlandırdı. İşte Elimi Bırakma 43. bölüm sezon finali fragmanı ve yeni bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları…

Elimi Bırakma 43. Bölüm Fragmanı Yayında!

Elimi Bırakma dizisinin sezon finaline dair ilk fragman geçtiğimiz günlerde TRT1 tarafından hayranların beğenisine sunulmuştu. Geride bıraktığımız gün hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınlanan Elimi Bırakma 43. bölüm 2. fragmanı da izleyicilerin büyük bir ilgisiyle karşılandı. Yeni bölümde neler yaşanacağı şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Azra ve Cenk düğün gününe sonunda kavuşuyor. Çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyor. Sumru ise gözyaşları içine intikam almak için ant içiyor. Sumru Azra’nın karşısına geçiyor ve “benim kızım kefen giydi sen ise utanmadan gelinlik giydin” diyerek elindeki silahı ona doğrultuyor.

Şaşkın bakışlar arasında Sumru Azra’yı öldürmekle tehdit ediyor. Bununla birlikte Mert ve Melis ile beraber yolda olan Cenk korkunç bir kaza geçiriyor. Elimi Bırakma 43. bölüm 2. fragmanı yayınlanarak sevilen dizinin hayranlarıyla buluştu!

Elimi Bırakma 42. Bölümde Neler Yaşandı? Elimi Bırakma Son Bölüm Özeti…

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Elimi Bırakma dizisinde sezon finali heyecanı sürüyor. TRT 1 ekranlarından izleyicilerle buluşan Elimi Bırakma dizisi hem sürükleyici senaryosu hem de başarılı oyunculuk performanslarıyla dikkat çekiyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana her hafta ekranlara gelen bölümüyle hayranlarını televizyon ekranları başına kilitlemeyi başaran Elimi Bırakma dizisinde sezon finalinin ardından diziye ara verilecek.

Kaçıranların sabırsızlıkla internet üzerinden araştırdığı Elimi Bırakma 42. bölüm özeti haberimizde yer alıyor. İşte geniş kitleler tarafından severek takip edilen Elimi Bırakma dizisinin son bölümünde yaşananlar ve merak edilen tüm detaylar…

Burhan, Azra ve Cansu’yu zorla kaçırarak planlarını uygulamaya geçiriyor. Cansu ise delili yok edeceklerini söyleyerek Azra’yla kendisini serbest bırakmasını istiyor. Bir süre boyunca Azra’dan haber alınamamasından şüphelenmeye başlayan Cenk, Azra’nın nerede olduğunu bulmak için harekete geçiyor.

Araştırmalarının sonucunda Cenk, Azra ile Cansu’nun kaçırılıp gizli tutulduğu evi bulmayı başarıyor. Cenk onları tutsaklıktan kurtarmak için kapıya dayanıyor. Bu sırada içerde olan Burhan, Azra’nın kafasına silah dayayarak kendini güvence altına almaya çalışıyor. Ancak Burhan’ın bu sırada fark etmeden düşürdüğü bıçakla Cansu ellerini bağlayan halatı çözmeyi başarıyor. Öte yandan Cenk kapıyı kırarak içeri girmeye çalışıyor. Sonra telefonu çalıyor ve Feride Hanım bir türlü Azra’ya ulaşamadığını söylüyor. Cenk arabasına geri dönerken Azra gözyaşlarını tutamıyor.

Cansu’ya Araba Çarpıyor

Bu sırada Burhan odaya döndüğü anda pusuda bekleyen Cansu, Burhan’ın kafasına evdeki vazoyla sert bir şekilde vuruyor. Bunun etkisi ile yere düşen Burhan’la beraber Cansu da yere kapaklanıyor. Azra’yı kendine getiremeyen Cansu kapının anahtarını aramaya başlıyor. Burhan kendine geldiği sırada Azra da uyanıyor.

Azra, Cansu’ya kaçması için bağırdığı sırada Cansu kapının anahtarlarını buluyor. Kapıyı açmayı başaran Cansu tam çıkacakken kapıda Burhan’la karşılaşıyor. Bunun üzerine Cansu koşarak yola çıkıyor ancak çok hızlı bir şekilde oradan geçmekte olan bir araç Cansu’ya çarpıyor. Burhan kızının kendi gözleri önünde geçirdiği kaza yüzünden şoka giriyor.