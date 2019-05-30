Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:45 TSİ- Gündem G: Bugün 20:46 TSİ

Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var

Hurda Araçlara Teşvik, Köprü cezalarına af, MTA uhdesindeki ruhsatlar,TRT çalışanlarına disiplin cezası torba yasada yer alıyor. Detaylar haberlerde.
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var mask
Büyütmek için resme tıklayın

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını öngören ekonomik düzenlemeler içeren torba teklif, TBMM Genel Kurul’da kabul edildi.

KÖPRÜ CEZALARINA AF

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen sürücülere verilen idari para cezası tahsil edilmeyecek. İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek. Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.

Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.

HURDA ARAÇLARA TEŞVİK

Düzenleme ile hurda araçların da ÖTV artırımına gidildi. 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.

Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu görevlisi olmayan uzmanlara Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen aylık tutarın 5 katını aşmamak kaydıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca belirlenecek tutar üzerinden doğrudan ödeme yapılacak. Bu kişilere ayrıca harcırah ödenmeyecek. Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel hesaplarda izlenecek.

MTA UHDESİNDEKİ RUHSATLAR

MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilmesi sağlanıyor.

TRT ÇALIŞANLARINA DİSİPLİN CEZASI

Teklif, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor. Teklife göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturulacak.

Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası verebilecek. Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı verilecek.

# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
# FAYDALI BİLGİLER İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 20:45 TSİ DHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Pursaklar Belediyesi Sporcuları Madalya Topluyor mask
Pursaklar Belediyesi Sporcuları Madalya Topluyor
Mamak'ta Cami ve Mezarlıklar Bayrama Hazır mask
Mamak'ta Cami ve Mezarlıklar Bayrama Hazır
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı mask
Uluslararası Çubuk Turşu Ve Kültür Festival Hazırlıklar Başladı
Lalahan Mahallesi’nde İftar Coşkusu mask
Lalahan Mahallesi’nde İftar Coşkusu
Geleceğin Sanatçıları KAGEM’de Yetişiyor mask
Geleceğin Sanatçıları KAGEM’de Yetişiyor
Başkan Balcı'dan Öğrencilere Destek mask
Başkan Balcı'dan Öğrencilere Destek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor mask
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması mask
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı
Feyzioğlu:'Yargı Reformu Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır' mask
Feyzioğlu:'Yargı Reformu Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır'
İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları! mask
İşte En Çok Merak Edilen 9 Günlük Bayram Tatilinde İşçilerin Hakları!
YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı mask
YKS Sınav Giriş Yerleri Açıklandı

GALERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri mask
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor mask
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Mustafa Sandal Kimdir? mask
Mustafa Sandal Kimdir?
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler mask
Hasankeyf Hakkında Bilinmesi Gerekenler
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL