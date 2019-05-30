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İSO 500’deki PLAT üyelerinin üretimden satışları 16,5 milyar

Özel markalı üretim yapan firmalar geçen yılki zorlu koşullara karşın üretimlerini artırmayı ve büyümeyi başardılar. Enflasyondaki artışla birlikte tüketicilerin uygun fiyatlı Private Label ürünlere yönelmeleri geçtiğimiz yıl sektörün büyüme dinamizmini canlı tuttu.
PLAT DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANI İMER ÖZER mask
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İSO 500’deki PLAT üyelerinin üretimden satışları 16,5 milyar

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER PRIVATE LABEL SEKTÖRÜ TÜRKIYENIN SANAYI DEVLERI ARASINDAKI YERINI SAĞLAMLAŞTIRIYOR. İSTANBUL SANAYI ODASININ BU YIL 51INCISINI AÇIKLADIĞI TÜRKIYENIN 500 BÜYÜK SANAYI KURULUŞU ARAŞTIRMASINDA YER ALAN PLAT DERNEĞI ÜYESI 15 FIRMANIN GEÇEN YILKI ÜRETIMDEN SATIŞLARI YÜZDE 293 ARTIŞLA 16 MILYAR 463 MILYON LIRAYA YÜKSELDI.

PLAT ÖZEL MARKALI ÜRÜNLER SANAYICILERI VE TEDARIKÇILERI DERNEĞI İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarını değerlendirdi. Private Label üretim yapan PLAT üyesi 15 şirket Türkiye ekonomisini sırtlayan sanayi devleri listesine isimlerini yazdırmayı başardılar. Gıda kozmetik temizlik ürünleri ve ambalaj sektörlerinde üretim yapan bu şirketlerin çoğunluğu 2017 yılına kıyasla listedeki sıralamalarını yukarıya taşıdıkları görüldü. İSO 500deki PLAT üyesi 15 firmanın 2018 yılındaki üretimden satış rakamları yüzde 294 artarak 16 milyar 463 milyon liraya yükseldi.

2018 yılı sanayiciler açısından kolay bir yıl olmadı. Özel markalı üretim yapan firmalar geçen yılki zorlu koşullara karşın üretimlerini artırmayı ve büyümeyi başardılar. Enflasyondaki artışla birlikte tüketicilerin uygun fiyatlı Private Label ürünlere yönelmeleri geçtiğimiz yıl sektörün büyüme dinamizmini canlı tuttu.

PLAT DERNEĞI YÖNETIM KURULU BAŞKANI İMER ÖZER özel markalı ürünler sektörün büyüme rakamları ile Türkiye ekonomisindeki yerini giderek güçlendirdiğine dikkat çekerek İSO 500 listesinde yer alan PLAT Üyesi 15 firmayı kutladı. ÖZER Mevcut ekonomik gelişmeler alışveriş alışkanlıklarında yaşanan değişim Private Label ürünlere duyulan güvenin artması ile tüketicinin her geçen gün daha fazla bu ürünleri tercih etmeleri indirim marketlerin yaygınlaşması gibi etkenler sektördeki büyümeyi destekliyor.

Özel markalı ürünlerin büyümesinde itici gücü oluşturan indirim marketlerin perakende pazarındaki payı geçtiğimiz yıl yüzde 268e ulaştı 2018i yaklaşık 50 milyar TL ciro ile kapatan sektörümüzde bu yıl da en az yüzde 50 artış gerçekleşmesini bekliyoruz. İSO 500 Sanayi Kuruluşu Listesinde yer alan üye firmalarımızı kutluyor ve sayılarının daha da artmasını diliyorum dedi.

TÜRKİYENİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDEKİ PLAT ÜYELERİ

SIRA NO   KURULUŞLAR 

59               Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.

92              Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.

93              Abalıoğlu Yem-Soya ve Tekstil Sanayi A.Ş.

108            Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

154            Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

203            Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

225             Aynes Gıda San. ve Tic. A.Ş.

229             Yayla Agro Gıda Sanayi ve Nakliyat A.Ş.

244             Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

248             Mutlu Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

265             Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

382             Kadooğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.

432             Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

469             ABC Deterjan San. ve Tic. A.Ş.

477             Tamek Gıda ve Konsantre San. ve Tic. A.Ş.

Bugün 22:08 TSİ - Ekonomi

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