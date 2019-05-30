Çarpışma Final Bölümü 2. Fragman Yayınlandı!

Türk televizyonlarının en çok beğenilen yapımları arasında gösterilen Çarpışma dizisinde final heyecanı yaşanıyor. Ay Yapım imzalı sevilen dizi Çarpışma, 30 Mayıs Perşembe akşamı ekranlara gelecek olan son bölümüyle televizyon ekranlarına veda edecek.

Nefeslerin tutularak izlendiği Çarpışma dizisinin final bölümü şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girmiş durumda. Dizinin hayranları hem sosyal medyadan hem de diğer internet platformundan final bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Çarpışma Final Bölümü 2. fragmanı ve son bölümde yaşanacaklara dair bilinmesi gerekenler…

Show TV ekranlarından izleyicilerle buluşan Çarpışma dizisi, yayın hayatına girdiği günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda, Türk televizyonlarının aranan simaları rol alıyor. Gerek başarılı oyunculuk performansları gerekse de etkileyici ve sürükleyici senaryosuyla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ve her zaman reyting listelerinde kendine yer bulan Çarpışma dizisi alınan karar neticesinde bu sezon ekranlara veda edecek.

Dizinin yayıncı kuruluşu merakla beklenen Çarpışma 24. bölüm 2. fragmanı ve tanıtım filmini yayınlayarak sevenlerinin beğenisine sundu. Geniş bir izleyici kitlesi olan Çarpışma dizisinin son bölümünde yaşanacaklar şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında girdi. Dizinin yayın tarihi olan 30 Mayıs Perşembe günü hayranlarına ve Türk televizyon ekranlarına veda edecek olan Çarpışma dizisinde neler yaşanacağına dair bilinmesi gereken tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

Çarpışma 24. Bölüm 2. Fragmanı Yayında! Final Bölümünde Neler Yaşanacak?

Sabırsızlıkla beklenen Çarpışma dizisi final bölümü öncesinde Show TV, son bölümün 2. tanıtım filmini hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınlayarak beğeniyle takip edilen dizinin hayranlarını daha da heyecanlandırdı. Çarpışma final bölümü fragmanı yine bu haftaki bölümün nefesler tutularak izleneceğinin habercisi oldu.

Show TV tarafından yayınlanan fragmanda; Kadir’in duygu dolu sözleri olay oldu. “Sevdikçe kaybettim ben, ne yapacağım şimdi kendimle!” sözleriyle dizinin takipçilerine duygu dolu anlar yaşatan Kadir’in bıçaklanan Zeynep’i hastaneye yetiştirmeye çalıştığı görülüyor. Fragmanda dikkat çeken diğer olaylar ise; Kerem’in başına silah dayanıyor, Aylin zorla kaçırılıyor, Cemre ve Kerem perişan halde kalıyor… Ancak Çarpışma 24. bölüm 2. fragmanı ve tanıtım filminin en can alıcı sahnesi ise Cansız’a silah çeken Kadir oluyor. Kadir’in tetiği çekip çekmeyeceği dizinin hayranları tarafından merakla bekleniyor.

Çarpışma dizisinin final bölümünde son anda hastaneye kaldırılan Zeynep ölüyor mu? Merak edilen tüm bu soruların yanıtları sevilen dizinin 30 Mayıs Perşembe günü ekranlara gelecek olan final bölümünde açıklığa kavuşacak.

Çarpışma Final Bölümünde Neler Olacak?

Her hafta olduğu gibi final bölümüyle de hayranlarını ekran başına kilitleyecek olan Çarpışma dizisinin son bölümünde neler yaşanacağı şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sabırsızlıkla beklenen Çarpışma 24. bölüm öncesi yayınlanan 2 fragman dizideki heyecanı ateşlemeye yetti. Sevilen dizinin yeni bölümünde neler olacağı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında…

Kadir, bıçaklanıp ağır yaralanan Zeynep’i son sürat hastaneye yetiştirir. Zeynep ölümün pençesi ile burun burunadır. Cansız’a olan kini ve nefreti her geçen dakika giderek artan Kadir, onun kim olduğunu bilen ve onunla birlikte iş yapan herkesin tek tek isimlerini öğrenir ve peşlerine düşer. Kadir’in dışında Veli de Cansız’ın izini sürmektedir. Kadir ve Veli iki farklı koldan karşılarına çıkan Cansız’ın adamlarını birer birer vurarak Cansız’a doğru ulaşmaya çalışırlar. Kadir ve Veli’nin peşinde olduğu haberini kısa sürede öğrenen Cansız panik olur ve adamlarına Aylin’i kaçırmaları talimatını verir.

Aylin, Cemre ile birlikteyken zorla kaçırılır. Cansız rehin aldığı Aylin’in hayatına karşılık Kadir’den Veli’yi vurup öldürmesini ister. Bu tehdit karşısında Kadir gözünü bile kırpmadan Veli’yi vurur. Fakat Cansız sözünde durmaz ve Kadir’den Veli’yi vurduğu gibi kendisini de vurmasını ister. Daha önce Selim’in yaptığını Kadir’in de yapmasını ona söyler.

Bu sırada Kadir, Aylin’in yaşaması için yine tereddüt etmeden silahı kafasına dayar. Ancak bu esnada gelen bir telefon sesi Kadir ve Cansız’ın kartlarının yeniden dağıtılmasını sağlayacaktır. Yolun sonuna gelinmiştir ve ikisinden biri için ölümün nefesi çok yakındadır.

Çarpışma nefeslerin tutularak takip edileceği final bölümüyle 30 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!