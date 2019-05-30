Ferhat Göçer Kimdir?

Türk pop müziğinin en çok sevilen isimlerinden biri olarak gösterilen Ferhat Göçer, son dönemde özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Bir süredir beraber olduğu Ömür Gedik ile önceki akşam magazin muhabirlerinin objektiflerine yakalanan ünlü pop müzik şarkıcısı Ferhat Göçer, özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar verdi. Gündemdeki yerini koruyan ünlü sanatçı hakkında pek çok internet kullanıcısı araştırma yapmayı sürdürüyor. Ferhat Göçer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularına internet üzerinden yanıt arayan kullanıcılar için sevilen şarkıcı hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Önceki akşam Kuruçeşme’deki bir balıkçıda sevgilisi Ömür Gedik ile akşam yemeği yiyen Ferhat Göçer, kısa bir süreliğine ayrı kaldığı aşkıyla tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyor. Akşam yemeğinden sonra mekan çıkışında magazin muhabirlerinin objektiflerine takılan ünlü şarkıcı, kariyeri ve özel yaşamı ile ilgili kendisine yöneltilen sorulara samimi yanıtlar vermesiyle yine magazin gündeminde yer aldı.

Yoğun çalışma temposu sebebiyle birbirlerine çok fazla vakit ayıramadıklarını dile getiren başarılı pop müzik şarkıcısı Ferhat Göçer, “Yaz sezonu ve bayram yaklaşıyor. İkimiz de bu sürede çok fazla mesai harcıyoruz.” diyerek birbirlerine zaman ayırmakta zorlandıklarını ifade etti. “Böyle zamanları değerlendirmek için akşam yemeğine geldik.” diyen Göçer, aşk hayatı ile ilgili de kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Sevilen şarkıcının mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı.

Bu yıl 11. senesine giren aşklarıyla adlarından söz ettiren Ferhat Göçer ve Ömür Gedik çifti, yaklaşık 3 ay önce ayrılık kararı aldıklarını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ömür Gedik, aldıkları ayrılık kararı sonrasında “Evden ayrıldığım doğru. Kafamı dinleme sürecindeyim. Aldatılma yok.” diyerek kendi aralarında çözemedikleri sorunları olduğunu ve bunları çözmek adına bir süre ayrı kalacaklarını ifade etmişti. Yaşadıkları uzun süreli aşkla sık sık magazin gündemine gelen ünlü çift, geçtiğimiz aylarda ise barışma kararı alarak yeniden bir araya gelmişlerdi.

Ferhat Göçer:“Evlenmekten Korkuyorum”

Kuruçeşme’de bir balıkçıda akşam yemeklerini yedikleri sırada magazin objektiflerine takılan Ferhat Göçer ve Ömür Gedik çiftinin mutlu halleri dikkatlerden kaçmadı. Özel hayatı ile ilgili soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, “Şu anki yaşam şeklimizden dolayı ikimizin de bir şikayeti söz konusu değil.” diyerek 11 yıllık ilişkilerinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ferhat Göçer Kaç Kez Evlendi?

Evlilik hakkında da samimi açıklamalarda bulunan sevilen müzisyen Ferhat Göçer, “3 kere evlenip boşanmış biri olarak evlilikle ilgili korkularım var. Sanırım bende bazı hatalar var.” açıklamasını yaptı.

Ferhat Göçer Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Başarılı şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine gelen Ferhat Göçer’in hayatı, internet kullanıcıları tarafından mercek altına alınıyor. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ferhat Göçer kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinde araştırılarak ünlü sanatçının hayat hikayesi hakkında bilgi sahibi olunmak isteniyor. İşte Türk pop müziğinin sevilen müzisyeni Ferhat Göçer’in yaşamına dair bilinmesi gerekenler…

Ferhat Göçer, 23 Haziran 1970 tarihinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. Öğretmen olan anne ve babasının tayin olması sonucu orta okul ve liseyi İzmit’te bitiren Ferhat Göçer, 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümü’nde tıp eğitimi almaya başladı. İki yıl sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü ön lisans eğitimi almaya hak kazanan Göçer, tıp eğitimini tamamlarken bir yandan da müzik eğitimini sürdürdü.

Konservatuardan arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Turkuaz adlı müzik grubuyla müzik yaşamına başlayan Ferhat Göçer, Q Jazz Bar’da hiç para almadan uzun süre performans sergiledi. Zamanla tecrübe kazanmasıyla Klasik Türk Müziği’nin yanında opera aryaları, müzikaller ile çıktığı sahnelerde bambaşka rüzgarlar estirdi.

İlk albümünü 2005 yılında kendi adıyla çıkaran Ferhat Göçer, 2 yıl sonra da ikinci albümüyle müzik piyasalarında yer aldı. Bugüne kadar 6 albümü bulunan ünlü sanatçı yaptığı 3 evlilikle de magazin gündeminde yer aldı. İlk evliliğini meslektaşı Berna Hocaoğlu ile yapan Göçer, 1993 yılında evlendikten sonra 5 yıl evli kalarak boşandı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı bulunuyor. 1998 yılında 2. evliliğini, 2001 yılında da 3. evliliğini yapan Ferhat Göçer, 7 yıl evli kaldıktan sonra Ayla Göksel ile boşandı. Bu evlilikten de 2006 yılında dünyaya gelen Can adında bir oğlu bulunuyor.