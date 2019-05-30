Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 23:50 TSİ- Spor G: Dün 23:51 TSİ

Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Büyütmek için resme tıklayın

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği Yunanistan'ı 2-1 yendi.

İlk yarı

7. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un sert vuruşunda, top kaleci Paschalakis'ten döndü.

11. dakikada Türkiye karşılaşmada öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un pasında ceza sahası içi sol çaprazdaki Yusuf Yazıcı topukla meşin yuvarlağı yay gerisindeki Cengiz Ünder'e aktardı. Cengiz'in sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.

17. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Cengiz Ünder'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kenan Karaman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'in sağından filelere gitti: 2-0.

24. dakikada gelişen Yunanistan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Samaris'in sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

29. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

32. dakikada sol kanattan Umut Meraş'ın ortasında, penaltı noktası civarında topla buluşan Cenk Tosun şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

39. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza sahasına ortasında, iyi yükselen Okay Yokuşlu'nun kafayla vurduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

41. dakikada ani gelişen Yunanistan atağında Fortounis'in ceza sahası dışından sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0 üstünlüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Cengiz Ünder'in yerden pası ile ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Paschalakis'te kaldı.

50. dakikada Kolovos'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağın sahibi oldu.

56. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde yükselen Koulouris'in kafa vuruşu sonrası kaleci Uğurcan Çakır yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

79. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Bouchalakis'in ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Mantalos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pası ile penaltı noktası üzerinde topla buluşan Güven Yalçın'ın şutunda, kaleci Paschalakis meşin yuvarlağa yatarak müdahale etti.

90+3. dakikada Fortounis'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde, savunmanın arkasına sarkan Kourbelis, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Dün 23:50 TSİ AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea mask
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea
Türkiye 569. Kez Sahada Olacak mask
Türkiye 569. Kez Sahada Olacak
Süper Lig'e Son Bilet Heyecanı mask
Süper Lig'e Son Bilet Heyecanı
2018-2019 Sezonu Penaltılarda Son 10 Yılın En Düşük Gol Oranı mask
2018-2019 Sezonu Penaltılarda Son 10 Yılın En Düşük Gol Oranı
Didem Karagenç, Team Visa’ya Katılan İlk Türk Kadın Futbolcu Oldu mask
Didem Karagenç, Team Visa’ya Katılan İlk Türk Kadın Futbolcu Oldu
Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı mask
Fenerbahçe Sezonu 6. Sırada Tamamladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var mask
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor mask
Yargının Yeni Yol Haritası Yarın Açıklanıyor
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması mask
Semih Yalçın'dan"İstanbul Yerel Seçim" Açıklaması
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir' mask
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir'
Feyzioğlu:'Yargı Reformu Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır' mask
Feyzioğlu:'Yargı Reformu Türkiye ittifakının en önemli yol haritasıdır'

GALERİ

Çocuklar 'Anadolu Masalları' ile büyüyecek mask
Çocuklar 'Anadolu Masalları' ile büyüyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Stratejisi Belgesini açıkladı
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri mask
15 Temmuz Gecesi Arşiv Görüntüleri
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor mask
Başkent'te Ego Otobüsleri Yenileniyor
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu mask
Ankara Polis Akademisi'nde eğitim gören 43 yabancı polis mezun oldu
Cenk Eren Kimdir? mask
Cenk Eren Kimdir?
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL