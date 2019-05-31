Kadir Gecesi 2019 Mesajları

Bugün İslam aleminde Kadir gecesi kutlanacak.K adir Gecesi, Kadir Suresinde de belirtildiği üzere Kur’anı Kerim’in Peygamber Efendimize vahyedilmeye başlandığı gecedir. Aynı surede Kadir Gecesi’nin bin aydan hayırlı olduğu da buyurulmuştur.

Kadir Gecesininde dualar etmek, Kadir suresi ve Kuran okumak hayırlıdır. Bu mübarek günü sevdiklerinizle paylaşmak için onlarla güzel mesajlar paylaşmak isterseniz sizler için Kadir Gecesi mesajları derledik.

İşte O Mesajlar





– Kardeşliğin kalıcı olduğu, sevenlerin bir araya geldiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi bahşedildiği nice kandillere…

– Ağaçlardan dökülen her bir yaprak duacınız; Kur’an-ı Kerim yoldaşınız olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler, mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler… İyi kandiller

– Mübarek aylara selam, Kadir geceniz kutlu olsun!

– Affolmamız dileğiyle Kadir Gecenizi tebrik ederim.

– Allah’ın adıyla başladığınız her işinizin hayırlı olması dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

– Allah’ın aşkıyla yan Kadir gecesinde, Mevlana gibi dön bu mübarek gecede; secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller.

– Allah’ın rahmeti sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç sönmesin, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nurla dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul, Kadir Geceniz kutlu olsun.

– Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahilerin gönülleri okşadığı bu gecede dualarla birleşmek dileğiyle Kadir gecenizi kutlarım.

– Baki sevgiler için nice dilekler; ölümü bile ayrılıktan saymayan gönüller vardır. Engeller çıksa mesafeler açılsa ne olur dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

– Çaresizlere, dul ve acezelere yardım etmek için çalışıp, çabalayanların; geceden sabaha namaz kılan, her gün oruç tutanların Allah yanında rütbesi vardır.

– Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun ömrüne binbir hayalin gerçek, her türlü duaların kabul olsun, Kadir Geceniz mübarek olsun..

– Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Kadir Gecesi bugün. Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece eller semaya kalkacaj, yürekler bir atacak ve gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun!

– Bu gece Kadir Gecesi. Dua edelim.. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.

– Bu gece Kadir Gecesi. Günahtan defterimizi temizlemek için dua edelim.. İyi kandiller..

– Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir Geceniz hayırlı olsun!

– Bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle hayırlı kandiller..

– Tüm İslam aleminin mübarek Kadir gecesini tebrik ederiz.

– Hayırlısıyla bu mübarek gece umutlu bir gelecek için vesile olur. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

– Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla’ya aç. Bugün günahlardan olabildiğince kaç. Bugün en gizli incilerini onun için saç. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Dertlerimiz, sıkıntılarınız bir kum tanesi kadar küçük, sevinçleriniz Nisan yağmuru kadar bol olsun ve bu mübarek geceniz sevapla dolsun.

– Duanız kabul, ameliniz makbul, saadetiniz daim, Kadir geceniz kutlu olsun.

– Gün vardır bin yıldan uzun gelir; bir yıl vardır bir günden kısa gelir. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz’e. Hayırlı kandiller..

– Yüreğine nur dolsun, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Kadir geceniz mübarek olsun.

– Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için. Kadir Geceniz mübarek olsun.

– Kadir Geceniz mübarek olsun! Kalpleriniz imanla dolsun!

– Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun..

– Yağmur dolu bulutlar gibi gelen, hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren Kadir gecesi kutlu olsun.

– Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu mübarek gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.