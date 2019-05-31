Mamak’ta Bayram Öncesi Denetimler Arttı

Vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede gıda satışı ve imalatı yapan işyerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Özellikle pastane, unlu mamuller ve şekerleme imalatı yapılan işyerlerine yapılan denetimlerde ürünlerde kullanılan malzemelerin hijyenine, ürün gramajına, etiket kurallarına, gıdaların son kullanma tarihlerine bakılırken, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, mercek altına alındı. Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapması amaçlanılan denetimlerde, esnaf eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıldı.
Sağlıklı ürünler tüketmelerini istiyoruz
Özellikle bayramlarda gıda tüketiminin arttığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Gıda satış yerlerinde ve imalathanelerde hijyen konusunda hassas davranıyoruz. Yaptığımız rutin denetimleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artırdık. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ederek, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Tek amacımız Mamaklıların huzur içinde bayram geçirmeleri" dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz