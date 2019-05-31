Muhammed Emre Kaya Kimdir?

Türk televizyonlarında sevilen yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Muhammed Emre Kaya, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Bugüne kadar Diriliş Ertuğrul, Kurtlar Vadisi Pusu ve Filinta adlı sevilen dizilerde aldığı rolleri başarıyla yerine getiren ve geniş kitleler tarafından beğeniyle karşılanan Kaya, “Bir milletin tam bağımsız olabilmesi için bir kara parçası ve bir bayrak yetmez. Kültürel olarak bir yerlere bağlıysanız tam bağımsız değilsiniz.” dedi.

Muhammed Emre Kaya, oyunculuk kariyeri ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Gündeme gelmesinin ardından pek çok internet kullanıcısı ünlü oyuncu hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Muhammed Enes Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları son dönemde sık sık gündeme geliyor. Sevilen oyuncunun hayat hikayesine dair merak edilen tüm soruların yanıtlarını ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Basın muhabirlerine oyunculuk hayatı ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Muhammed Emre Kaya, mesleğinin temelde “İnsanı, insana, insanca anlatma sanatı” olduğunu ifade etti. Küçüklüğünden bu yana sahne sanatlarıyla hep yakından ilgilendiğini belirten Kaya, babasının mesleği dolayısıyla sık sık şehir değiştirmelerinin yarattığı sonuçların ve sürekli değişen yaşam ortamının kendisine iyi gözlem yapma fırsatı sağladığını sözlerine ekledi.

“Üç Yaşımdayken Artist Olacağım”

Sevilen oyuncu Muhammed Emre Kaya, ilk ve orta eğitim hayatı boyunca pek çok etkinliklere katıldığını ve sürekli sahnede olduğunu vurgulayarak sahnede olmaktan çok mutluluk duyduğunu ifade etti. “Daha üç yaşımdayken saçlarımı ıslatıp, artist olacağım diyordum.” diyen başarılı dizi oyuncusu, annesinin de kendisine “Saçlarını ıslatma hasta olacaksın” dediğini aktardı.

En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Ödülü

Türk televizyon yapımları arasında son dönemin en çok sevilen ve büyük ilgiyle takip edilen yapımları arasında gösterilen Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı rolüyle yılın “En iyi çıkış yapan erkek oyuncusu” ödülüne layık görülen Kaya, bu ödülü almasından dolayı duyduğu mutluluğu muhabirler ile paylaştı. İdeallerini tek tek gerçekleştirmek istediğini söyleyen Kaya, yerine getirdiği her işin kendisi adına adeta bir okul olduğunu belirtti.

Özümüze sahip çıkmamız gerektiğini belirten Muhammed Emre Kaya, “Bizim tarihimizin ilk gününden bugüne kadar hep bir sahne gösteresi, tiyatral bir şey vardı.” ifadelerini kullandı. Son dönemde Türkiye’nin oyunculuk ve tiyatro alanında çok büyük işler yaptığını belirten ünlü dizi oyuncusu, “Bunları dünyaya anlatmamız lazım. Temel anlatım noktasının da sanat, sinema ve tiyatro olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Muhammed Emre Kaya Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Sevilen Türk dizilerinde gösterdiği başarılı oyunculuk performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren oyuncuların başında olan Muhammed Emre Kaya, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Ödülü”nü aldıktan sonra gündemdeki yerini koruyor. Pek çok internet kullanıcısı ünlü oyuncu hakkında internet üzerinden araştırma yapıyor. Muhammed Emre Kaya kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Muhammed Emre Kaya, 15 Eylül 1992 tarihinde Giresun’un Görele ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin işleri sebebiyle sık sık şehir değiştirmek durumunda kalan Muhammed Emre Kaya; Tokat, Gaziantep, Erzurum, Van, Ardahan ve Ankara’da bulundu. Konservatuarı kazanmasının ardından İstanbul’a gelerek burada yaşamını sürdüren Kaya, lisans eğitiminin ardından “Türkiye’de Tiyatro Toplum İlişkisi – Şehir Tiyatroları” üzerine yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır.

Yüksek lisansını tamamladıktan sonra küçüklüğünden bu yana heves ettiği sahne sanatları kariyerine odaklanan Muhammed Enes Kaya, pek çok tiyatro oyununda rol aldıktan sonra televizyon dizilerinde de kamera karşısına geçmeye başladı. Dizi oyunculuğu konusunda ilk profesyonel işini Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde KGT ajanı Volkan rolünü başarıyla canlandırarak aldı. Bir süre sonra Beyaz Karanfil adlı yapımda Emre, Filinta adlı dizide ise Mabeynci Sırrı Paşa rolünü başarıyla yerine getirdi.

Daha sonra Mehmetçik Kut’ul Amare yapımıyla hayranlarının karşısına çıkan Kaya, bu yapımda Zeynel karakterine hayat verdi. Egenin Hamsisi adlı dizide de Mahmut Usta karakterini başarıyla canlandıran Muhammed Enes Kaya, geniş kitleler tarafından tanındıktan sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde rol almaya başladı. Bu dizide Baturalp karakterini canlandıran Kaya, başarılı performansıyla iyi bir çıkış yakaladı. “Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu Ödülü”ne de bu dizideki performansıyla sahip olmayı başardı.