İŞKUR TYP Güncel İş İlanları Nelerdir? Başvurular Nasıl Yapılır?

Türkiye İş Kurumu, iş arayan ve iş sahibi olmak isteyen pek çok vatandaşı istihdam etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Zira İŞKUR üzerinden kamuoyuna duyurulan iş ilanları iş arayan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar kapsamında vatandaşlara sunduğu iş ilanlarında her geçen gün güncelleme yaparak yeni bir alana binlerce kişiyi istihdam ediyor. Peki, İŞKUR bünyesinde düzenlenen açık kadrolara iş başvuruları nasıl yapılır? Kurumun kamuoyuna duyurduğu iş ilanları hangi açık kadrolardan oluşuyor? İşte Türkiye İş Kurumu’nun kamuoyunun bilgisine sunduğu iş ilanları hakkında bilinmesi gerekenler…

Türkiye İş Kurumu, toplum yararını gözeterek düzenlemeye aldığı programlar kapsamında, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya bölgelerde kurum bünyesinde bulundurduğu pek çok yüklenici firmanın istihdam işlemlerini yerine getirmeye devam ediyor. Bu alanda istihdamın gerçekleştirilmesinde yaşanan zorlukları azaltma ve işsizlerin iş bulmalarını kolaylaştırma amacıyla çalışmalarını sürdüren İŞKUR, hem birçok ilde bulunan şubeleri hem de resmi internet sitesi aracılığıyla hizmet sağlıyor.

2019 İŞKUR TYP İş İlanları

İŞKUR bünyesinde bulunan ilanlar 2019 yılında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi iş arayan ve istihdam edilmek isteyen vatandaşlar tarafından yakın takibe alınıyor. İŞKUR üzerinde güncel olarak birçok açık iş ilanı bulunurken, özellikle internet üzerinden bu ilanları gözlemlemek isteyen kişiler sorgulamalara devam ediyor. İŞKUR programı kapsamında geçtiğimiz günlerde 2600 temizlik personelinin istihdam edileceği duyuruldu. Bununla birlikte 773 adet Toplum Yararına Programlar kapsamında ilan da kamuoyunun bilgisine sunuldu. Özellikle son dönemde artış gösteren işsizlik oranlarını düşürmede oldukça etkili bir yöntem olan bu ilanlar sayesinde binlerce işsiz kolaylıkla iş sahibi olabiliyor. İŞKUR bünyesinde işsiz vatandaşlara sunulan güncel iş ilanlarından bazıları şunlardan oluşuyor.

Güncel İŞKUR İş İlanları

Kurumun resmi internet sitesi aracılığıyla da kolaylıkla görüntülenip erişim sağlanabileceği ilanlar, işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada Türkiye İş Kurumu’nun güncel olarak yayınladığı ilan listesinde istihdam edilecek personel aranan açık kadrolar da görüntülenebiliyor. Bu kadrolar hakkında bilgi sahibi olabilen iş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak gördükleri iş ilanlarına kolaylıkla başvuruda bulunarak iş sahibi olabilmenin mutluluğunu yaşıyor. İşte kurumun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulan iş ilanları arasında öne çıkanlar…

İŞKUR güncel iş ilanları arasında kurum tarafından 754 ön muhasebe, 722 kasiyer ve 715 reyon görevlisi olmak üzere toplamda 2 bin 191 personelin istihdam edileceği açıklandı. İlanda açıkça belirtilen bu 3 melek guru biçin belirlenen genel başvuru şartları da söz konusu iş ilanına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların bilgisine sunuldu. Yapılan açıklamaya göre başvuru şartları; adayların en az ilköğretim mezunu, ortaöğretim ve en az önlisans mezunu olmaları olarak öne çıkıyor. Bu ilanlara başvurular İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden üyelik açılarak veya kurumun başvuracak adaylara en yakın il veya şube müdürlüklerinden şahsen yapılabiliyor.

773 TYP İlanı Yayımlandı

Toplum Yararına Programlar kapsamında gündeme getirilen Osmaniye, Kırıkkale ve Artvin için yayımlanan TYP ilanları, MEB çevre düzenlemesi, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma ve çevre temizliği uygulamaları alanlarında düzenlenerek kamuoyuna duyuruldu. Söz konusu alanlarda ihtiyaç duyulan personel açığının kapatılması için 773 kişiye iş sahibi olabilme imkanı tanındı.

TYP Başvuruları Nasıl Yapılır?

Toplum Yararına Programlar kapsamında kamuoyuna duyurulan kurumlarda çalışmak isteyen adaylar için başvuru konusunda iki farklı yöntemden yararlanma imkanı sunuluyor. Buna göre ilk yöntemde, istihdam edilmek isteyen adaylar doğrudan kendilerine en yakın İŞKUR Müdürlüğü veya Hizmet Birimleri’ne giderek bu şekilde söz konusu ilanlara başvuruda bulunma taleplerini kuruma iletebilirler.

Bunun yanında iş arayan vatandaşlara kolaylık sağlanması açısından internet üzerinden de hizmetlerini sürdüren İŞKUR, resmi sitesi üzerinden de istihdam edilmek isteyen adaylara başvuru imkanı tanımaktadır. Dolayısıyla söz konusu TYP ilanlarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar, kurumun resmi internet sitesi üzerinde giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler.

Ancak TYP iş ilanları ve personel alımında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar da bulunuyor. Bunların başında kurumun adaylardan istediği şartların yerine getirilmesi geliyor. Zira başvuruda bulunabilmek için kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşından büyük olmak, emekli aylığı almıyor olmak ve öğrenci olmamak şartlarının sağlanması gerekiyor.