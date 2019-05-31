SGK’dan Yıpranma Hakkı Düzenlemelerine İlişkin Açıklama!

Sosyal Güvenlik Kurumu, halk tarafından “yıpranma hakkı” adıyla nitelendirilen “fiili hizmet süresi zammı (FHSZ)” ile ilgili kanunlarda değişikliğe gitti. Yapılan yeni düzenlemelerin ardından Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne geçen, maaşlarını TSK personel kanununa göre alan askeri personeller hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Son düzenlemelerin akabinde söz konusu askeri personellerin diğer sağlık çalışanlarına göre daha avantajlı olarak yıpranma hakkından yararlanabilecekleri gündeme geldi. İşte “fiili hizmet süresi zammı (FHSZ)” hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve bilinmesi gereken önemli detaylar…

İlgili kanun hükümlerine göre tehlikeli ve ağır işlerde çalışan vatandaşlara fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) veriliyor. Halk arasında “yıpranma hakkı” olarak da isimlendirilen bu düzenleme, bu şartlar altında çalışma hayatlarını sürdüren kişilere normal şartlardan daha erken emekli olma imkanı tanıyor. İlgili kanunlar kapsamında belirlenen özel mesleklerde çalışılan her 360 gün için 60 veya 90 gün arasında değişen gün ilave ediliyor. Mesleklerin tanımlarına göre bu sürelerde değişiklikler olabiliyor. Örneğin yer altı maden işlerinde çalışan işçilere, tehlikeli ve ağır işlerde çalışmaları sebebiyle 180 gün yıpranma hakkı tanınıyor. Söz konusu süreler hem prim günlerine ilave ediliyor hem de emeklilik yaşından düşülerek çalışanlara erken emeklilik fırsatının kapılarını açıyor.

Askeri Personele Yıpranma Hakkı

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe sokulan kanun ve kanun hükmünde kararnameler ile birlikte ceza ve infaz kurumu personeli ile sağlık çalışanlarına da tehlikeli ve ağır işlerde çalışmaları sebebiyle fiili hizmet süresi zammı hakkı getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna duyurulan bu bildiride, düzenlemenin ardından genişletilen meslek kapsamının ve uygulamaların nasıl olacağı açıklandı. Bu bildiri içinde Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen askeri personel hakkında da yıpranma hakkı getirildiği görüldü.

Söz konusu SGK tarafından yapılan kamuoyu duyurusuna göre, ceza infaz kurumlarında çalışanlara sağlanan yıllık 90 günlük fiili hizmet süresi zammından yararlanacaklar belirlenmiş oldu. Buna göre; kurum müdürü, idare memuru, infaz ve koruma başmemuru, infaz ve koruma memuru unvanına sahip kadrolarda çalışanlar ve irtibat içinde görev alan diğer kişiler yıpranma hakkı kapsamına alınarak erken emekli olabilme fırsatından yararlanabilecek. Ancak ceza infaz kurumu personelinin yıpranma hakkı, sadece 25 Ağustos 2017 tarihinden sonraki çalışmaları kapsayacak.

Sağlıkçılara 3 Ağustos 2018’den Sonra…

İnsan sağlığına ilişkin işlerde çalışma hayatını sürdüren kişilere tanınan yıpranma hakkı, 3 Ağustos 2018 tarihinden sonraki çalışma sürelerine uygulanacağı açıklandı. Buna göre sağlık sektöründe belirlenen mesleklerde çalışan vatandaşlar, çalıştıkları her 360 gün için 60 gün ilave güne sahip olabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan kamuoyu duyurusunda söz konusu insan sağlığına ilişkin sektörlerde yıpranma hakkından yararlanabilecek olan meslek grupları da vatandaşların bilgisine sunuldu. Buna göre duyuru içinde tam 45 başlık altında hangi mesleklerin fiili hizmet süresi zammı hakkından faydalanabilecekleri tek tek açıklandı. Bu noktada söz konusu yıpranma hakkından yararlanabileceklerin açıklandığı meslek grupları listesinde yer almayan, ancak ilgili kanuna göre sağlık mesleği olduğu kabul edilen diğer meslekler için ise Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşüne göre hareket edilecek. Bakanlıktan onay veren bir açıklama gelirse, söz konusu listede yer almayan diğer meslek grupları da bu listeye ilave edilerek yıpranma hakkından yararlanabilmelerinin önü açılmış olacak.

Haklarını Mahkeme Kararıyla Aldılar

Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan ağız ve diş sağlığı merkez ve hastanelerinde görev yapan sağlık personelleri de 360 gün çalışmalarına karşılık 90 gün yıpranma payı hakkından yararlanabilecekler. Zira bu alanda belirlenen meslek grupları olan; ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanları ve röntgen teknisyenleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle iş yapılması kapsamında değerlendirildiği için 90 günlük fiili hizmet süresi zammı hakkına sahip olmaktalar. Bu meslekler daha önce söz konusu yıpranma hakkı kapsamına alınmıyordu. Ancak Danıştay 11. Dairesi’nin almış olduğu kararın sonrasında bu kişiler de düzenlemeye dail edildi.

Askeri Sağlık Personelide Yararlanabiliyor

Daha önceden askeri hastanelerde çalışırken Sağlık Bakanlığı’na ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne devredilen askeri sağlıkçı personelin durumu da açıklığa kavuşturulmuş oldu. İlgili kanunda yer alan hükümlere göre söz konusu personel de TSK mensuplarında olduğu gibi her 360 güne karşılık olacak şekilde 90 gün fiili hizmet süresi zammı hakkından yararlanabilecekler.