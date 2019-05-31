Özel Sektör Çalışanına 9 Gün Tatil Fırsatı Kapıda!

Bilindiği üzere önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı’nı idrak edeceğiz. Bu yıl bayramın ilk günü, haftanın 2. gününe denk gelince hükümet bir karar aldı ve pazartesi yarım gün, Cuma günü de tam gün olmak üzere idari izin verdi. Bununla birlikte cumartesi ve pazar günleri ile birlikte kamu çalışanlarına tam 9 gün tatil yapma fırsatı gündeme geldi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında hal böyleyken özel sektörde ise tatil süresi 3,5 gün olarak belirlendi. Zira özel sektör çalışanları pazartesi öğleden sonra başlamak üzere 3,5 gün tatil yapabilecekler. Ancak onlar için de 9 günlük tatil yapma fırsatı bulunuyor. Fakat bunun için belirlenen birkaç yöntem var…

Firmaya Bağlı

Özel sektörde çalışılan firma, isterse çalışanının 9 gün tatil yapmasını isteyebilir. Çalışanlarına 1,5 gün idari izin vermeleri durumunda haftanın 5 günü çalışan personeller, cumartesi Pazar gününü de bu süreye ekleyerek rahat bir şekilde 9 gün tatil yapabilir. Bu sayede 3 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra ve 7 Haziran Cuma günü idari izinli sayılabilirler.

Öte yandan haftanın 6 günü çalışanlara nasıl bir yöntem sunulabilir?

Çalışılan şirkete bağlı olarak haftanın 6 günü çalışan personel için izin 5 güne çıkarılabilir. Bununla birlikte cumartesi günleri de bu süreye eklenerek 3,5 gün idari izin sayesinde 9 güne ulaşılabilir.

Kesinti Söz Konusu Değil

Çalışanların 9 günlük tatil yapmalarında dikkat etmesi gereken birtakım hususlar da bulunmuyor değil. Zira bu yöntemler ile tatil süresini 9 güne çıkarmanın faturası çalışanlardan çıkarılamıyor. Çünkü söz konusu süreler idari izin kapsamında değerlendirildiği için işverenler bu günleri yıllık izinden düşemiyor. Hatta maaştan da kesinti yapılamıyor.

Bir başka formüle göre de işveren 1,5 gün yerine sadece arefe günü yarım gün idari izin sayabilir, bu durumda da çalışanlar Cuma günü yıllık izinlerinden 1 gün kullanıp yine 9 gün tatil yapabilme imkanına erişebiliyor.

Çalışan Talep Edebilir

Özel sektörde işverenler idari izi konusunda bir karar vermemiş ise, çalışanların yine 9 gün boyunca tatil yapabilme fırsatı bulunuyor. Çünkü bu alanda yapılan son yasal düzenlemelere göre ilk bölümü 10 gün olması şartıyla yıllık izinler 1’er gün olarak kullanılabiliyor.

Dolayısıyla özel sektör çalışanı, 1,5 günlük mesaiyi yıllık izin üzerinden kullanarak 9 günlük tatil yapabilme şansına sahip. Ancak unutulmaması gereken bir husus da bu yöntemde tamamen işveren ile işçi arasında kurulması gereken anlaşma. Nitekim işveren ve işçi bu konuda mutabakata varamaz ise bu yöntem de doğal olarak iptal olmuş oluyor.

Hükümetin kararıyla Ramazan Bayramı’nda kamu çalışanları 9 gün tatil yapabiliyor. Bu karar doğrultusunda 3 Haziran Pazartesi günü yarım gün, 7 Haziran Cuma günü de tam gün olacak şekilde idari izinli sayılan memurlar, 9 gün tatil yapabilecek.