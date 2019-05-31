Burcu Tatlıses Mecra'da Sahne Aldı

Yazdığı güçlü sözleri, duru, sakin ve etkileyici yorumuyla birleştiren, Burcu Tatlıses Mecra'da sevenleriyle buluştu. Ay, Bir Sana Bir De Bana, Gündelik, Beni Öldürür, Bir Tek Seni Sevdim gibi şarkılarıyla, birçok müzik yazarının dikkatini çekerek yılın en iyileri arasına girmeyi başaran Burcu Tatlıses Mecra sahnesinde en çok ilgi gören şarkılarını kendisini izlemeye gelen müzikseverlerle birlikte seslendirdi.

Haber:Estergon Karagöz/İstanbul