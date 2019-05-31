Burcu Tatlıses Mecra'da Sahne Aldı
Yazdığı güçlü sözleri, duru, sakin ve etkileyici yorumuyla birleştiren, Burcu Tatlıses Mecra'da sevenleriyle buluştu. Ay, Bir Sana Bir De Bana, Gündelik, Beni Öldürür, Bir Tek Seni Sevdim gibi şarkılarıyla, birçok müzik yazarının dikkatini çekerek yılın en iyileri arasına girmeyi başaran Burcu Tatlıses Mecra sahnesinde en çok ilgi gören şarkılarını kendisini izlemeye gelen müzikseverlerle birlikte seslendirdi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz