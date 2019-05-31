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Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak kulüplerden Tottenham ilk, Liverpool ise 6. kez kupayı kaldırmak istiyor.
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak mask
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Tottenham ile Liverpool, yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, İngiliz temsilcileri Tottenham ile Liverpool, yarın TSİ 22.00'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Tottenham, tarihinde ilk kez oynayacağı Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kuruyor. Liverpool ise 2005'ten bu yana ilk, toplamda 6. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid'e kaptırdıktan bir yıl sonra bir kez daha adını finale yazdıran Liverpool ile Tottenham, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı.

1972-73 sezonundaki UEFA Kupası yarı finali ilk maçını 1-0 Liverpool, rövanşını ise 2-1 Tottenham kazandı. Tarafların 2'şer defa fileleri havalandırdığı eşleşmenin galibi, deplasmanda gol atmanın avantajıyla Liverpool oldu.

Liverpool, Tottenham'a son 14 maçta bir kez yenildi

Tottenham ile Liverpool arasında daha önce 170 resmi maç oynandı. Bu maçların 79'unu Liverpool, 48'ini Tottenham kazandı. 43 karşılaşma ise berabere bitti.

Son yıllarda Tottenham'a karşı büyük üstünlük kuran Liverpool, aralarındaki son 14 müsabakanın 9'unu kazandı ve sadece birini kaybetti.

Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı 2 maç da Liverpool'un galibiyetiyle sonuçlandı. Liverpool, hem 15 Eylül 2018'de deplasmanda hem de 31 Mart'ta sahasında oynadığı lig maçlarını 2-1 kazandı.

İki takım, daha önce yalnızca bir turnuva finalinde karşılaştı. 1982 İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı uzatma sonunda 3-1 yenen Liverpool, şampiyonluğa ulaştı.

"Devler Ligi"nde 2'nci İngiliz finali

2019 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 2'nci Şampiyonlar Ligi maçı olacak.

İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası finali de göz önünde bulundurulduğunda 3'üncü defa Avrupa kupalarında karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya) karşılaşmalarından sonra 7'nci kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.

Tottenham ve Liverpool'un İngilizlere karşı karnesi

Tottenham, Avrupa kupalarında İngiliz kulüpleriyle 8 resmi maç yaptı. Bunların 4'ünü kazanan Tottenham, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

UEFA organizasyonlarında İngiliz takımlarıyla 20 defa karşılaşan Liverpool, bunların 7'sini kazandı. 5 mağlubiyeti bulunan Liverpool'un, 8 maçı da berabere bitti.

Bugün 11:41 TSİ AA Ankara- Spor

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