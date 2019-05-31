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Honda'dan Haziran Ayına Özel Kampanya

Honda'nın Civic ve CR-V modelleri için sunduğu özel faizli kredi kampanyası haziran ayında da devam edecek
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Honda, sınıfının en güvenli ve aerodinamik aracı olan CR-V modeli ve teknolojisi ile segmentinde fark yaratan Civic modelleri için haziran ayında da kredi kampanyasını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda'nın Civic ve CR-V modelleri için sunduğu özel faizli kredi kampanyası haziran ayında da devam ediyor.

Honda, Civic modelleri için 30 bin TL'ye kadar, CR-V modeli içinse 80 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenlere yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği sunuyor.

Güçlü ve verimli motoru, optimize edilen CVT şanzımanı, sahip olduğu sürüş dinamikleri ve donanımları, performansı, üstün konfor seviyesi ve şık tasarımı ile heyecan uyandıran Honda CR-V’ye haziran ayı boyunca sahip olmak isteyenler için 80 bin TL’ye yüzde 0,95 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi sağlanıyor.

Standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Honda Civic modellerinde ise 30 bin TL’ye kadar kredi imkanı, yüzde 0,95 faiz oranı ve 12 taksit seçeneği ile sunuluyor.

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Bugün 12:47 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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