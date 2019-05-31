Allıoğlu'dan, Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı M. Nezih Allıoğlu, TÜİK’in bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı GSYH verilerini değerlendirdi. Verilere göre geçen yılı yüzde 2,6 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldığını anımsatan Başkan Allıoğlu, “En fazla daralma inşaat, sanayi ve hizmetler sektöründe yaşanmış, yalnızca tarımda bir büyüme kaydedilmiştir. Vatandaşımızın harcama, iş dünyamızın yatırım yapmadığı, ekonominin ne yazık ki kamu harcamalarıyla daha az daraldığı bir dönemden geçiyoruz. Yatırım ve tüketim harcamalarında sert düşüş söz konusu. Bizi çok üzen, hiç de istemediğimiz bir tablo ile karşı karşıyayız. Temennimiz ikinci çeyrek ve yılsonuna kadar bir toparlanma olmasıdır” dedi.

Türkiye’nin her türlü olumsuz koşula rağmen hemen her dönem bütçe disiplininden taviz vermemekle övünen bir ülke olduğunun altını çizen Başkan Allıoğlu, “Ekonomimizin biran evvel toparlanabilmesi için bu disiplinin yeniden tesis edilmesi, 31 Mart seçimleri sonrası da ifade ettiğimiz gibi ekonomiye odaklanılması, üretime dayalı, teknolojiyi çağrıştıran ekonomik politikalarının, 50 yılı-100 yılı kapsayan planlamaların yapılması gerekiyor. Teknolojiye yatırım yapmayan, katma değerli büyüme modelini benimsemeyen ülkelerin güçlenmesi mümkün değildir. Sanayimiz küçülürse üretim olmaz, istihdam olmaz. Üretimsizliğe dayalı ekonominin bedeli ise çok ağır olur. Biz biliyoruz ki ülkemiz ekonomisinin temelleri çok güçlü, özel sektörümüz çok dinamik. Tüm bu avantajlarımızı iyi değerlendirirsek zor günlerden çıkış zor olmayacak ” diye konuştu.