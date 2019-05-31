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Başkan Balcı Ankaragüçlü Taraftarlarla Buluştu

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'nin (Gecekondu) iftarında Ankaragüçlüler ile buluştu.
Başkan Balcı Ankaragüçlü Taraftarlarla Buluştu mask
Başkan Balcı Ankaragüçlü Taraftarlarla Buluştu mask
Başkan Balcı Ankaragüçlü Taraftarlarla Buluştu mask
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"O ÖZEL GÜNDE BERABER OLALIM"

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, 1910 Ankaragücü Taraftarlar Derneği'nin (Gecekondu) iftarına katıldı. Mamak Kültür Merkezi içerisinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar öncesi Ankaragüçlülerle buluşan Başkan Balcı, taraftarların Ramazan Bayramı'nı da kutladı. Altındağ Belediyesi olarak Ankaragücü camiasının yanında olduklarını ifade eden Balcı, taraftarlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ankaragüçlüler, Antalya deplasmanı dönüşü vefat eden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın isimlerinin Altındağ’da aynı parkta yaşatılacak olması nedeniyle Başkan Balcı'ya teşekkür etti.

MECLİS KARARI ALINACAK

Haziran ayındaki Altındağ Belediye Meclisi'nde kararın resmileşeceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise, "İki kardeşimizin vefatı bizleri derinden üzdü. Bu nedenle aynı zamanda iki iyi arkadaş olan Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır'ın hatıralarını Altındağ Karacaören Mahallesi'nde yaşatacağız. İnşallah Belediye Meclisi'nde alacağımız kararın ardından parka bu iki kardeşimizin ismini törenle vereceğiz. O özel günde de inşallah Ankaragücü camiası ile hep beraber olalım" ifadelerini kullandı.

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Bugün 13:21 TSİ Ankara/ Altindağ- Spor

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