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Türkiye Büyüme Rakamları Açıklandı!

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı.
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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 2,5 arttı, sanayi sektörünün yüzde 4,3, inşaat sektörünün de yüzde 10,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 4 azalış gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde olmuştu.

Bugün 14:21 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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