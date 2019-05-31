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Bayramda Yola Çıkacaklara LASİD'den Öneriler

LASİD: "Lastik sizi hem hayata hem yola bağlar. Uzun yola çıkmadan önce aracınızın ve lastiklerinizin kontrolü mutlaka yapılmalı. Yaz sıcağında kış lastikleriyle kesinlikle trafiğe çıkılmamalı"
Bayramda Yola Çıkacaklara LASİD'den Öneriler mask
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Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD), Ramazan Bayramı tatilinde trafiğe çıkacak sürücülere araç lastiklerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Dernekten yapılan açıklamada, güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birinin de doğru lastik kullanımı olduğu belirtilerek, bayram tatilinde trafiğe çıkmadan önce lastiklerin kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Lastik sizi hem hayata hem yola bağlar. Uzun yola çıkmadan önce aracınızı ve lastiklerinizin kontrolü mutlaka yapılmalı. Yaz sıcağında kış lastikleriyle kesinlikle trafiğe çıkılmamalı." denildi.

Güvenli bir sürüş için sürücülere uyarılar

Açıklamada uzun yolda güvenli bir sürüş için sürücülere şu uyarılarda bulunuldu:

"Yola dinlenmiş bir halde sabah erken saatte çıkın. Mola yerlerini önceden belirleyin. Uzun yolda 2 saatte bir veya her 150 km'de bir 15 dakika mola verin. Takip mesafesini koruyun ve şehir içinden geçerken hızınızı düşürün. Kısa farlarınızı gece-gündüz açık tutun. Hız limitlerine uyun. Emniyet kemerini takın ve tüm araç içindekilere de taktırın.
Çocukları boy ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtun, kucakta ve ön koltukta asla taşımayın."

Seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için öneriler

Açıklamada görüşlerine yer verilen LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için yapılması gerekenlere ilişkin, şunları kaydetti:

"Aracınızın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucunuz kadardır. Bu alanı doğru kullanmazsanız hayatınızı, araçtaki yolcuların hayatını, trafikteki başka araçları ve onların hayatlarını da tehlikeye atmış olursunuz. Güvenli sürüş için aracınıza en uygun ve doğru lastiği seçmeli, onu da doğru şekilde ve doğru zamanda kullanmalısınız.

Bayram tatilinde uzun yolda trafiğe çıkarken sürücülerimizin kış koşullarına uygun olan kış lastiklerini çıkararak, yaz koşullarına uygun lastiğe geçmiş olmaları gerekir. Kış lastiğinizi yaz sıcağında kullanırsanız ıslak zemindeki fren mesafeniz uzar ve bu durum can güvenliğinizi olumsuz etkiler. Yanı sıra lastiğiniz daha hızlı aşınıp ömrü kısalır ve yol tutuşu daha fazla olduğundan yakıt tüketiminiz de artar. Bu sebeplerle kış koşullarına göre üretilmiş kış lastiğinin yaz koşullarında kullanılmamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayramda yola çıkacak sürücüler ne yapmalı

Trafiğin tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı yürüyeceğine dikkati çeken Kurt, seyahat öncesi lastiğin bakım ve kontrolü için adım adım yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Lastiğinizin diş derinliğini mutlaka kontrol etmelisiniz. Diş derinliğinin yasal sınır olan 1.6 milimetreden daha düşük olmaması gerekir. Depodan çıkardığınız yaz lastiklerinizin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmelidir. Lastiklerinizin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesini sağlamalısınız. Doğru jant ölçüsü lastik üreticisinin belirttiği ebatlarda olmalıdır.

Yaz lastiklerinizin uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğini kontrol etmeli ve lastiğinize aracınızın kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havayı bastırmalısınız. Lastiklerinizin balans ayarlarını yetkili servislerde yaptırmalısınız. Lastiklerinizi aracınıza monte ettirirken, hep karşılıklı gelen bijonları sıkarak tam ve sağlıklı bir şekilde taktırmalı ve sıkılığı kontrol ettirmelisiniz. Aracınız için en uygun lastik ebadı, tip, model, özellik ve uygun lastik basıncı araç üreticiniz tarafından belirlenmiştir."

Bugün 16:33 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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