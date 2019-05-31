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Dün 23:14 TSİ- Ekonomi G: Dün 23:15 TSİ

Bayramda köprüler ve otoyollar 9 gün ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin yarın dan itibaren başlayacağını, bu sebeple milyonlarca insanımızın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.
Bayramda köprüler ve otoyollar 9 gün ücretsiz mask
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin yarın dan itibaren başlayacağını, bu sebeple milyonlarca insanımızın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret YİD modeliyle yapılan köprü ve otobanlar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otobanlar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili müddetince ücret alınmadan geçiş olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin yaptığı toplantıyla açıkladı.

Dün 23:14 TSİ AA Ankara- Ekonomi

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