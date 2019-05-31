Bayramda köprüler ve otoyollar 9 gün ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı muhabirine, Ramazan Bayramı tatilinin yarın dan itibaren başlayacağını, bu sebeple milyonlarca insanımızın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı kararıyla yap-işlet-devret YİD modeliyle yapılan köprü ve otobanlar hariç, KGM'nin işlettiği tüm otobanlar ile köprülerin, bu gece saat 00.00'dan başlayarak, bayram tatili müddetince ücret alınmadan geçiş olacağı müjdesini veren Turhan, uygulamanın 10 Haziran Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar süreceğinin yaptığı toplantıyla açıkladı.
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz