Trafikte Solunan Kirli Hava Çocukları Astım Hastası Yapıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir araştırmaya göre, trafikte bulunan araçların neden olduğu kirli hava yüzünden dünya genelinde her yıl 4 milyon çocuk astım hastalığına yakalanıyor. Bu durumun ortaya çıkardığı tablo, enteresan bir örnekle ne kadar büyük çapta bir soruna yol açtığı görülebilir. Örnekle açıklamak gerekirse yapılan bu araştırma günde 11 bin çocuğa astım teşhisi konulduğunu ortaya çıkarmış oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), trafikte bulunan araçların neden olduğu hava kirliliğinin çocukların sağlığında ciddi boyutlarda olumsuz etkilere neden olduğunu açıkladı. ABD’de yapılan araştırmaya göre çocuklarda en çok astım vakası, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırlar altında hava kirliliği oranına sahip olan ülkelerde görülüyor. Çocuklar taşıtların neden olduğu kirli ve zehirli havadan, yetişkinlere göre çok daha fazla etkileniyor. Bu araştırmanın ortaya koyduğu tabloyu değerlendiren uzmanlar çocukların yaşadıkları astım vakarının küresel çapta bir salgına dönüşebileceğinden endişe ediyor.

Toplam 194 Ülkede 125 Şehir Mercek Altında

ABD George Washington Üniversitesi’nde görev alan bilim insanlarının, ünlü tıp dergisi Lancet Planetary Health dergisine özel olarak yaptığı araştırmada 194 ülkeden 125 şehir mercek altına yatırıldı. Büyük şehirler ve metropollerin ayrı ayrı konu oldukları araştırmada çıkan sonuçların yarattığı tablo, uzmanları tedirgin etmeye yetti.

Yapılan araştırmada, trafikte bulunan araçların neden olduğu hava kirliliği ile çocuklarda görülen astım vakarları arasındaki ilişki incelendi. Küresel çapta bir ilke imza atılan bu araştırmada, trafikte yer alan araçların kirliliğini ölçmek için bölgelere göre nitrojen dioksit (NO2) oranlarına bakıldı. Çocuklarda yeni astım vakalarının en çok görüldüğü ülkelerin, hava kirliliğinin tehlikeli düzeylerde olduğu bilinen Çin ve Hindistan gibi ülkeler dışında birçok ülkede de kritik düzeyde olduğu ortaya çıktı.

Liste Başında Kuveyt Yer Aldı

ABD’de yayımlanan Lancet Planetary Health adlı ünlü tıp dergisinde açıklanan sonuçlara göre; trafikteki oluşan zehirli hava sebebiyle çocuklarda görülen astım vakalarının en yüksek olduğu ülke Kuveyt. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri ve daha sonra sırasıyla Kanada, Tayvan ve Bahreyn yer aldı. Araştırma sonuçlarının açıklandığı listede İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu görüldü.