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Türk Uyduları Nasa Yarışmasında!

NASA tarafından desteklenen ve en prestijli model uydu yarışmalarından birisi olan CanSat’ta Türk mühendislik öğrencileri boy gösterecek! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Çok Uluslu İleri Teknoloji Şirketi Lockheed Martin, tarafından düzenlenen yarışmada, Türkiye’ye haklı bir gurur yaşatan Türk mühendislik öğrencileri final ayağında Teksas’ta yapılacak olan büyük yarışmada uydu prototiplerini roketlerle gökyüzüne fırlatacaklar.
Türk Uyduları Nasa Yarışmasında! mask
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Türk Uyduları Nasa Yarışmasında!

NASA tarafından desteklenen ve en prestijli model uydu yarışmalarından birisi olan CanSat’ta Türk mühendislik öğrencileri boy gösterecek! Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Çok Uluslu İleri Teknoloji Şirketi Lockheed Martin, tarafından düzenlenen yarışmada, Türkiye’ye haklı bir gurur yaşatan Türk mühendislik öğrencileri final ayağında Teksas’ta yapılacak olan büyük yarışmada uydu prototiplerini roketlerle gökyüzüne fırlatacaklar.

Türkiye adına oldukça büyük bir gurur yaşatan bu olay, lisans öğrencilerimizin dahi ne kadar başarılı ve azimli olduğunu tüm Dünya’ya kanıtlar nitelikte. Böylesine multidisipliner bir yarışmada boy gösterecek olan öğrencilerimiz, ileride daha büyük projelerde yer almayı hak ediyor.

Dünya’nın En Prestijli Model Uydu Yarışması CanSat’ta Göksat Fırtınası

ODTÜ Göksat Uzay Takımı da en prestijli model uydu yarışmasında yer aldı! Dünya’nın pek çok yerinden yarışmaya yüzlerce katılan arasından oldukça yüksek bir puanla finale katılmaya hak kazanan ODTÜ Göksat Uzay Takımı, ülkemizi uluslar arası böyle bir platformda temsil etmek adında Teksas’a gidiyor! ODTÜ Havacılık ve Uzay Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve takım lideri olan Mücahit Taşdemir, yoğun bir çalışmanın sonucunda ve haklı bir mücadele vererek kazanmış oldukları bu başarının kendileri ve ülkeleri için yeni bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Türk üniversiteleri NASA'nın uydu yarışmasında iddialı

Daha önceki yıllarda da oldukça başarılı olan ve TÜBİTAK matematik yarışması gibi bir platformda 2.lik kazanan Göksat Takım Lideri, kalan zamanda çalışmalarına yılmadan ve güçlü bir motivasyonla hazırlandıklarını dile getirdi. 7 Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve 5 Elektrik Mühendisliği öğrencilerinden oluşan Göksat Uzay Takımı, finalde birinciliği kimseye bırakmayacak.

Böylesine saygın bir platformda ülkemiz adına yer alacak olan Göksat Takımı, daha fazla takdir edilmeyi ve desteklenmeyi hak ediyor. Taşdemir, bu yılın konusunun bir gezegen üzerine pasif kontrollü iniş yapan bir araç olduğunu belirtti. Amerika’da 1 km yükseğe fırlatılacak olan protatip, daha sonra roketten ayrılarak sahip olduğu paraşütü ile yere pasif iniş gerçekleştirecek.

14-16 Haziran'da Teksas'da Yapılacak

Başarılı olmak için kısa zamanda oldukça uzun bir yol keteden ve ilerde gerçek projelerde yer almayı hak eden Göksat Uzay Takımı, 25’in üzerindeki katılım olan ülkeler arasından gururla çıkmayı başardı. Taşdemir ve ekibi şimdi sadece 14-16 Haziran’da gerçekleşecek olan yarışmada alacakları başarı için geri sayıyor.

 

Bugün 02:08 TSİ - Teknoloji

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