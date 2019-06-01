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Ankara AŞTİ'de bayram yoğunluğu

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali AŞTİ'de, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğu yaşandı. Otobüs biletlerinin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı.
Ankara AŞTİ'de bayram yoğunluğu mask
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ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali AŞTİ'de, 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte yoğunluğu yaşandı. Otobüs biletlerinin günler öncesinden tükenmesi nedeniyle vatandaşlar bilet bulmakta zorlandı.

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, memleketlerine ve tatil merkezlerine gitmek için AŞTİ’ye akın etti. Yarım saatte bir Ankara'dan Türkiye'nin dört bir yanına hareket eden otobüsler, binlerce kişiyi varış noktalarına taşıyor. Bayram tatilini Ankara'nın dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, AŞTİ'yi hınca hınç doldururken, son dakikada tatil planı yapanlar günler öncesinden biletlerin tükenmesi nedeniyle otobüslerde yer bulamadı. Seyahat etmek üzere AŞTİ’ye gelen vatandaşlar, girişteki x-ray cihazları önünde uzun kuyruklar oluştururken, yolcularını karşılamak üzere terminale gelenler ise otoparkta yer bulmakta zorlandı. AŞTİ’de yaşanan yolcu sirkülasyonu nedeniyle polisin aldığı yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

'FİYATLAR ARTTI'

Rize'ye gitmek üzere otobüsünün kalkış saatini bekleyen Mustafa Işıl Türedi, "Ankara otogarı daha önce görülmemiş bir bayram kalabalığına ev sahipliği yapıyor. Çok zor bilet bulabildim, 15 gün önceden bilet aldım. Şu anda hiçbir uçak ve otobüs firmalarında kesinlikle yer bulunamıyor" dedi. Türkan Korkmaz ise Mersin'e gitmek istediğini söyleyerek, "Ayın 15'inde başladık bilet aramaya, hepsi dolu görünüyordu. Galiba önceden rezerve yapıyorlar. Çok zor yer bulduk. Fiyatlar arttı. Normalde 60 lira olan bilet, şimdi 100 lira. Bu biraz durumu şirketlerin kendi çıkarlarına uydurması" dedi.

'OTOBÜSLERİMİZ BAYRAM BİTİMİNE KADAR DOLU'

Otobüs şoförü Erdal Gül ise "Yoğunluk var tabii, boş geliyoruz, dolu gidiyoruz. Bayramın yoğunluğu var, çok giden var. Ayın 30’undan bu yana otobüslerimiz dolu bayram bitimine kadar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Aşti'de yoğunluk

-Bilet arayanlar

-Bilet kuyruğu

-Röportajlar

-Otobüsler

Bugün 10:52 TSİ DHA Ankara- Gündem

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