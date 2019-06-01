Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan ve son dönemde televizyon ekranlarından yayınlanan diziler arasında en çok beğenilen yapımlardan biri olarak kabul edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Geniş kitleler tarafınan büyük bir ilgiyle takip edilen dizinin gerek sürükleyici senaryosu gerekse başarılı oyunculukları herkes tarafından beğeniyle karşılanıyor.

Dizinin yayıncı kuruluşu olan ATV’nin hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın fragmanını yayınlaması bekleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sabırsızlıkla beklenen yeni bölümde neler yaşanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.

Son dönemin en başarılı yapımları arasında gösterilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş kitleler tarafından takip ediliyor. Dizinin hayranları sezonun sonuna yaklaşırken Eşkıya Hükümdar Olmaz 140. bölüm sürecinde neler yaşanacağını merakla bekliyor.

Sosyal medya ve diğer internet platformundan da hakkında çok konuşulan ve pek çok tartışma yapılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağına dair sabırsız bekleyiş sürüyor. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve daha fazlası…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. Bölüm

Türk televizyon yapımlarının en sevilen dizileri arasında gösterilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Sevilen dizinin hayranları bu hafta ekranlara gelecek olan bölümde neler yaşanacağına dair tartışmaları, gerek sosyal medya gerekse de diğer internet platformları üzerinden yapmaya devam ediyor.

Bu süre içinde sevilen dizinin yayıncı kuruluşu olan ATV’nin hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini yayınlaması bekleniyor. Henüz yayıncı kuruluş bu yönde bir gelişmeye imza atmadı. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni bölümü hakkında tanıtım filmi yayınlandığı anda güncel olarak haber sitemizden takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. Bölümde Neler Yaşandı?

Yayın hayatına girdiği günden bu yana her geçen gün izleyici sayısını artırarak geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Türk televizyon yapımlarının en sevilen simalarının oyuncu olarak rol aldığı yapımda, senaryo her geçen hafta daha da sürükleyici bir hale geliyor. Nitekim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayın tarihinde hayranları ekran başına kilitleniyor, sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Dizinin 29 Mayıs Salı günü ekranlara gelen son bölümünde yaşanılanlar da sosyal medya başta olmak üzere pek çok yerde konuşuldu. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. bölüm özeti de kaçıranların merakla internet üzerinden araştırdıkları konular arasına girdi. İşte reyting listelerinde kendine yer bulan sevilen yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümü hakkında bilinmesi gerekenler…

Façalılar ve Çakırbeyler Husumete Son Veriyor

Karşılaştıkları tüm olumsuzluklara ve imkansızlıklara rağmen ilişkilerini asla noktalamayan İlyas ve Ömür’ün nişan merasimi düzenleniyor. Bu törenle birlikte geçmişten bu günlere kadar gelen aralarındaki husumete son vermek isteyen Façalılar ve Çalırbeyliler birbirlerine zeytin dalı uzatıyor. Kendisine ve ailesine zarar vermeye devam eden bir hasmının biletini kesen Hızır, eline geçen tüm fırsatları en iyi şekilde kullanmaya devam ediyor. Tahsin ve Zeki’nin hayatlarına da son veren Hızır’ın sıradaki hedefine geçmek için planlarını uygulamaya koyuyor.

Öfkenden deliye dönen İlyas ve Behzat, kendilerine kurulan tuzağı fark edemez. Kardeşleri ile aynı kaderi paylaşmasına ramak kalan Haşmet ise eski hasmı olan ancak yeni yeni dostluk kurduğu Hızır’ı, Tahsin’in hain planlarına alet olmadan son anda kurtarmayı başarır.

Dostlarının ve dava arkadaşlarının birer birer ölümüne tanık olan Hurşit, yeni bir planı uygulamaya koyar. Hurşit’in bu planı Zeki’nin hiç beklemediği şekilde gerçekleşecektir.

Tahsin’in ihanetinin ortaya çıkması sonucu asıl düşmanının nefesini yakınında hisseden Çakırbeyliler kötü bir planın ortasında kalacaklardır. Zeki planlarını uygulamaya geçirerek Çakırbeylilerin üzerine en tehlikeli adamını gönderiri. Öldürülen kardeşlerinin kanını yerde bırakmak istemeyen Selcan, ölüm fermanının başına Hızır’ın ismini yazar.