Kadın 65. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Merakla Beklenen Yeni Bölümde Neler Olacak?

Fox TV ekranlarının en sevilen yapımları arasında gösterilen Kadın dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Yayın hayatına girdiği günden bu yana geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kadın dizisi, gerek oyunculuklarıyla gerekse sürükleyici senaryosuyla beğeni toplamaya devam ediyor.

Son dönemde ekranlara gelen televizyon yapımları arasında başarılı diziler arasına girmeyi başaran Kadın dizisinin yeni bölümde neler yaşanacağı, şimdiden sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Dizinin hayranları merakla Kadın 65. bölüm fragmanı ve tanıtım filminin yayınlanmasını bekliyor. İşte Kadın dizisinin gelecek hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümüyle ilgili son gelişmeler…

Yayın hayatına girdiği günden bu yana her hafta ekranlara gelen yeni bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başaran Kadın dizisinde 65. bölüm heyecanı devam ediyor. Fox TV sevilen dizinin yeni bölüm fragmanını yayınladı mı? Sosyal medyanın da gündemindeki konulardan biri olan Kadın dizinin bu hafta ekranlara gelecek olan yeni bölümü merakla bekleniyor.

Kadın 65. Bölüm Fragmanı

Fox TV erkanlarının en başarılı yapımlarından biri olan Kadın dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Kadın 65. bölüm fragmanı yayınlandığında yeni bölüme dair merak edilen tüm gelişmeleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Kadın 64. Bölümde Neler Yaşandı? Kadın Son Bölüm Özeti

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kadın dizisinin geçtiğimiz günlerde ekrana gelen 64. bölümü yine her hafta olduğu gibi hayranlarını ekran başına kilitlemeyi başardı. Sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren televizyon yapımlarından olan Kadın dizisinin son bölümünü kaçıranlar internet üzerinden bu bölüm hakkında bilgilere ulaşmak istiyor. İşte Kadın 64. bölüm özeti ve merak edilen tüm gelişmeler…

Fox TV ekranlarından 28 Mayıs Salı günü hayranlarıyla buluşan Kadın 64. bölümde, Sarp, fotoğraf olayı sebebiyle kendisinden bir açıklama bekleyen Bahar’a işin gerçek yüzünü açıklamak için büyük bir çaba sarf etse de yalancı durumuna düşmekten kaçınamadı.

Elinden gelen her şeyi yapsa da bir türlü Bahar’ın kendine olan güvenini ve inancını tekrar kazanmayı başaramayan Sarp’ın artık tahamülü kalmadı. Sabrı tükenen Sarp’ın ipleri koparacak sözlerş söylemesinin ardından Bahar’a tavrını sert bir şekilde koydu ve istemeden onun kalbini kırdı.

Sarp’ın kendisine karşı bu tepkilerini gören Bahar, onun Arif’i sevdiği için sırf bu şekilde davrandığını düşünmeye başladı. Geçmişten bugüne kadar biriktirdiği tüm nefretini ve kinini kusan Sarp’ın gerçek yüzünün bu olduğunu düşünen Bahar, yaşadığı pişmanlıkla da büyük bir üzüntü içine girdi.

Bahar’ın okuldan dönen çocuklarını karşılamaya çıktığı sırada hiç beklenilmediği bir anda fenalık geçirerek yere düşmesi herkesin şok olmasına neden olurken, Sarp ve Arif aralarındaki husumeti bir yana bırakarak Bahar’ın yardımına koştu. Aceleyle Bahar’ı hastaneye yetiştirmek isteyen Sarp ve Arif, çıktıkları yolda kaza üstüne kaza geçirmeye başladı. Büyük badireler atlatan Bahar sonunda hastaneye yatırılarak hemen tedavisine başladı, ancak şoka giren herkeste tedirgin bir bekleyiş hakim oldu.

Kadın Sezon Finalinde Neler Oldu?

Emre’nin Arda’yı getirmesiyle birlikte Ceyda uzun zamandır bu kadar mutlu olmadığını fark etti. En güzel zamanlarını yaşayan Ceyda, Arda ve Emre’nin bir arada olmalarına çok sevindi ve bununla birlikte duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. Şirin bu sefer her şeyden habersiz olarak yaptığı bu işle, olumlu bir olaya imza atmayı aşardı.

Fotoğraf skandalından sonra gittikçe asabileşen ve Şirin’in yaptıklarını bir türlü hazmedemeyen Enver sonunda dayanamadı. Şirin’i karşısına alarak ona büyük bir rest çeken Enver’in bu hareketi Şirin’i ve diğerlerini adeta şoka uğrattı. Her fırsatta Enver’in ne kadar ağırbaşlı olduğunu düşünen Şirin ise bu hareketten sonra farklı planlar içine girdi.

Bahar, çocuklarının okuldan dönüşünü beklediği sırada yolda dururken aniden fenalaştı. Bir anda şaşkın bakışların arasında yere yığılan Bahar’ın fenalaşması, orada bulunan Hatice, Arif ve Sarp’ın akıllarını başlarına toplaya yetti. Bahar’ın hastalığının tekrar nüksedeceğinden korkan Arif ve Sarp onu derhal hastaneye yetiştirmek için harekete geçti. Panikle yola çıkan bu ikili yolda pek çok badire atlattı.