RAMAZAN Bayramı öncesi 81 ilde eş zamanlı yapılan 'huzur ve trafik uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 405 kişi yakalandı, 146 bin 789 aracın kontrolünde 11 bin 630 adet adet ihlal tespit edilerek işlem yapıldı, bin 604 araç trafikten men edildi.

81 ilde bayram öncesi huzur ve trafik denetimi

Yurt genelinde 5 bin 690 noktana gerçekleştirilen uygulamaya, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 52 bin 143 personel katıldı. Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri amacıyla yapılan uygulamada, başta asayiş, trafik, terör ve narkotik olaylarına yönellik denetimler yapıldı. Suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması hedeflenen çalışma kapsamında, deniz limanları, havaalanları, otobüs terminalleri ve tren istasyonları, ayrıca halkın yoğun olduğu bulvar, cadde, alışveriş merkezleri kontrol edildi.

BİN 405 ŞÜPHELİ YAKALANDI

212 dedektör köpeği ile yapılan uygulamada 543 bin 732 kişi sorgulandı ve 15 bin 308 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde 5 'adam öldürme', 6 'yağma', 55 'yaralama', 40 'hırsızlık', 18 'dolandırıcılık', 2 'cinsel taciz', 3 'çocuğun cinsel istismarı', 8 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 'kaçakçılık', 3 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak', 1 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve bin 262 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 405 aranan şüpheli yakalandı.

43 KAYIP BULUNDU

Uygulama sonucunda 13 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 187 mermi, 16 adet kesici/delici alet, bin 404 gram esrar, 16 gram eroin, 38,3 gram bonzai, 3 gram metanfetamin, 4 adet ecstasy, 4 gram kokain, 7 adet kenevir bitkisi, 61 litre kaçak içki, 631 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6'sı çocuk olmak üzere 43 kayıp kişi bulundu. Kontrollede ayrıca 626 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, 100 şüpheli gözaltına alındı ve 1 iş yeri kapatıldı.

BİN 604 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Denetimlerde 146 bin 789 adet araç ve sürücü kontrol edildi. Kontrollerde, 11 bin 630 adet ihlal tespit edilerek, işlem yapıldı, 604 adet araç trafikten men edildi ve 23 adet sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.