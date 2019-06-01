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TFF Genel Kurul'da İlk Aday Nihat Özdemir

TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok
TFF Genel Kurul'da İlk Aday Nihat Özdemir mask
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TFF Genel Kurulu Divan Başkanı Mehmet Baykan: TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayarak şartları yenine getiren tek aday Nihat Özdemir'dir. Başka bir aday yok.

Nihat Özdemir’in listesinde Kimler Var

Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Muzaffet Nasıroğlu, Hamit Altıntop, Selim Soydan, Ali Düşmez, Erhan Kamışlı, Mustafa Hacı Kerimoğlu, Alkın Kalkavan, Erdal Bahçıvan, Mustafa Çağlar, Hasan Akıncıoğlu, Nuri Akın, Yılmaz Büyükaydın

Bugün 12:11 TSİ DHA Ankara- Spor

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