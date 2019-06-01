8 Bin Bekçi Alımı Ne Zaman? Bekçi Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Sınav Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?

Bekçi adaylarını yakından ilgilendiren açıklamalar Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. On binlerce vatandaş gözünü, yakın zamanda yürürlüğe giren kanunun ardından mahalle ve çarşı bekçiliği için ilanlarına dikmiş durumda. Bekçi olmak isteyen vatandaşların merakla bekledikleri açıklama geçtiğimiz gün Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. 8 bin bekçi alımı başvuru şartları neler? Bekçilik sınavı için adayların neler yapması gerekiyor?

Polis Akademisi’nden yapılan kamuoyu duyurusuna göre 2019 yılı 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına katılacak adayların şahsen başvuru ve ön sağlık kontrolü merkezleri ile tarihleri açıklandı. Yapılan açıklamada, bekçilik sınavına girmek isteyen adayların şahsen başvuru ve evrak teslimi işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği öne çıkarıldı.

Buna göre; adaylar, ön sağlık kontrolü yapmaları gereken başvuru merkezlerini, T.C kimlik numaraları ve e-Devlet Kapısı şifresi ile Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulama yapabilecekler. Kamuoyu duyurusunda belirlenen tarihte adayların başvuru merkezlerine şahsen giderek ön sağlık kontrolünden geçmeleri gerekiyor.

Bu süreçlerde başarılı olan ve bekçi olmak için herhangi bir sağlık problemi bulunmadığını belgeleyen adaylar için yazılı sınav tarihi ve bu sınava girecekleri sınav merkezi daha sonraki süreçte açıklanacak. Bununla birlikte adaylara ayrıca postayla veya değişik iletişim araçlarıyla sınav giriş belgesi gönderilmeyeceği vurgulandı. Dolayısıyla adayların sınav giriş belgelerini kendileri sorgulatarak edinmeleri gerekiyor.

Polis Akademisi’nden Bekçi Alımı İlanı

Polis Akademisi resmi internet sitesi üzerinden yapılan kamuoyu duyurusunda adayların sağlık kontrolü aşamasından sonra girecekleri yazılı sınavda, sınav merkezine girerken yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı ya da bunlara benzer elektronik eşya bulundurmalarının yasak olduğu bildirildi.

On binlerce vatandaş, mahalle ve çarşı bekçiliği ilanına kilitlenmiş durumda. Bekçi olmak isteyen adayların, başvuru işlemleri ve sınav giriş belgesi sorgulama işlemlerini nasıl yapacakları kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda açıklandı. Bununla birlikte bekçi olmak isteyen vatandaşlar, mahalle ve çarşı bekçiliği için Polis Akademisi’nin belirlemiş olduğu başvuru şartlarını da merak ediyor. İşte ilk etapta 8 bin bekçi alımının yapılacağı ilanlarda belirtilen başvuru şartları…

8 Bin Bekçi Alımı Başvuru Şartları

Her ne kadar Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanan duyurularda adaylara süreç hakkında bilgi verilmiş olsa da güncel olarak 8 bin bekçi alımında henüz bir bilgi verilmedi. Nitekim bu noktada adayların daha önceki bekçi alım ilanındaki şartları göz önünde bulundurması fayda var. Son bekçi alımı sürecinde adaylarda aranan şartlar ise şu şekildeydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az lise mezunu veya lise dengi bir eğitim kurumundan mezun olmak

En az 167 cm boyunda olmak

Beden kitle endeksi 18 ila 27 arasında olmak (18 ve 27 dahil)

Adayın başvuru yaptığı şehir sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak

Askerlik görevini bitirmiş olmak

18 yaşından sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde önceki yaş dikkate alınmak şartıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya affa uğramış olsa bile hırsızlık, rüşvet, zimmet ve benzeri yüz kızartıcı fiillerden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak

Türk toplumunda ve çevresi tarafından kötü şöhretli tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Memuriyete engel teşkil edecek bir duruma sahip olmamak

Silah taşımaya ve silah kullanmaya hukuki bir engeli bulunmamak

Bekçi Alımında Parkur Bilgileri

Bekçi adaylarının yazılı sınav haricinde fiziksel sınava da girmesi gerekiyor. Bu bağlamda toplamda 72 metre uzunluğundaki parkurda yapılacak olan sınavda; 5 kez jimnastik tahtası üzerinde çift ayak sıçrayışı, lastik içerisinden geçme, iki hedef arasında bir tur olacak şekilde 15’er kilogram ağırlığındaki aletleri taşıma, iki sağlık topu arasında zamana karşı bir tur, 2 metrelik zemin üzerinde bir kez takla uygulamalarının başarıyla yapılması gerekiyor. Bununla birlikte arası 2,5 metre olan 6 duba arasında slalom yaparak koşu, engel altından geçiş ve üstünden atlayış alamakarı da adayların başarıyla tamamlaması gereken parkur olarak öne çıkıyor.