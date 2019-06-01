Ünlü Futbolcu Jose Antonio Reyes trafik kazasında Hayatını kaybetti.

La Liga 2 takımlarından Extremadura forması giyen İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını kaybetti.

Kariyerinde Sevilla, Arsenal, Real Madrid, Benfica, Atletico Madrid gibi ekiplerin formasını giyen Jose Antonio Reyes, bu sabah geçirdiği trafik kazası neticesinde yaşama veda etti.

Sevilla’nın resmi hesabı olanTwitter yapılan yapılan açıklamada üzüntülerini dile getirdiler: "Daha makûs bir haberi onaylayamazdık. Sevilla'nın yıldız oyuncusu Jose Antonio Reyes trafik kazasında hayatını kaybetti. Huzur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.

İspanya Milli formasını 22 kere giyen Reyes, 5'i UEFA Kupası, 1 Premier Lig, 1 La Liga olmak üzere kariyerinde 12 kupa kazandı.

Ünlü Futbolcu Jose Antonio Reyes Kimdir

Ünlü Futbolcu Jose Antonio Reyes ispanyol eski futbolcu olup, İspanya liginde bir çok ünlü futbol takımlarında yer almış, sol açık ve sağ açık mevkilerinde futbol oynamış yıldız futbolcudur.

1 Eylül 1983 yılında İspanya Utrera doğan yıldız futbolcu 35 yaşındaydı.Futbol kariyerine bir çok şampiyonluk ve 22 kez kupa ekleyen Jose Antonio Reyes, 1.76 cm boyundaydı.

İspanya'da en çok kazanan futbolculardan olup ortalama geliri 2 milyon EUR idi.