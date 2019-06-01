Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:09 TSİ- Spor G: Bugün 17:10 TSİ

TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu

Ankara Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Nihat Özdemir, "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak" dedi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

ANKARA Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Nihat Özdemir, "Adalet ve liyakat temel prensiplerimiz olacak" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, şunları söyledi;

"Yeni yönetim kurulumuzla gösterdiğiniz bu teveccühe layık olmaya çalışacağımızdan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde kesintisiz olarak Türk futbolunu yukarı taşıyacağımız 4 yıllık süre bulunmaktadır. Bu süreçte ben ve yönetim kurulumuzdaki diğer arkadaşlarım, hep birlikte elimizden gelenin en iyisini, hatta fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz.

Tüm futbol kamuoyunu ilgilendiren konularda ise şeffaf bir biçimde tüm paydaşların görüşlerini aldıktan sonra konsensüs oluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Bu yola çıkarken herkes bana 'Çok zor bir işe giriyorsun.' dedi. Evet, Türkiye Futbol Federasyonu kolay bir yer değil. Bunun farkındayım ama Türk futbolunu yukarıya taşımak yönetim kurulumuzla beraber benim de en büyük mükafatım olacaktır. İletişimin gücüne hep inandım. Önümüzdeki dönemde kısır iç tartışmaları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak hedefe odaklanmamız gerektiğine inanıyorum. Ülkemiz futbolunu dünyada hak ettiği saygın yere çıkartmak ve Türkiye'deki futbolu bir eğlence ve şölen haline getirmek için el ele vermenin tam zamanı diye düşünüyorum. Başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum."

Bugün 17:09 TSİ DHA Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
En golcü yedekler Beşiktaş'ın mask
En golcü yedekler Beşiktaş'ın
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak mask
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı mask
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar mask
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea mask
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var mask
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması mask
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı mask
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir' mask
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir'
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz mask
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı

GALERİ

LGS Maratonun birinci oturumu başladı mask
LGS Maratonun birinci oturumu başladı
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ' mask
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ'
Ankara'da Gıda Denetimi mask
Ankara'da Gıda Denetimi
Turizm Cenneti Balıklı Göl... mask
Turizm Cenneti Balıklı Göl...
Her yıl 1,5 Milyon Ziyaretçisi Olan Antik Kent... mask
Her yıl 1,5 Milyon Ziyaretçisi Olan Antik Kent...
Çocuklar 'Anadolu Masalları' ile büyüyecek mask
Çocuklar 'Anadolu Masalları' ile büyüyecek
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL