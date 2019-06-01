Fenerbahçe Beko-TOFAŞ yarı final maçı ne zaman hangi kanalda

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman hangi kanalda

Basketbol süper ligi yarı finalini oynacak takımlar olan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı geri sayımı başladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı finalinin ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TOFAŞ’ı konuk edecek.

Peki Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı final maçında karşı karşıya gelecek olan takımlardan Beko Fenerbahçe sezonu ikinci olarak bitirmişti.Beko Fenarbahçe çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1 skorlar geçerek, Beşiktaş Sompo Japan'ı 2-0 net skorla geçen Tofaş basketbol takımı ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol severlerin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı hangi kanalda yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ Hangi Kanalda Yayınlanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı finali ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı saat 18.00’de başlayacak. Yarı final maçı Tivibu 2'den canlı yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Diğer Karşılaşmaları

Yarı finalde Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği müsabakalarda, Yarı final ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü, üçüncü karşılaşma ise 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Eşitlik ve serinin bozulmamasıhalinde ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.