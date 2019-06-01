Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:23 TSİ- Spor G: Bugün 17:40 TSİ

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ yarı final maçı ne zaman hangi kanalda

Basketbol süper ligi yarı finalini oynacak takımlar olan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı geri sayımı başladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı finalinin ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TOFAŞ’ı konuk edecek.
Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman hangi kanalda mask
Büyütmek için resme tıklayın

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı ne zaman hangi kanalda

Basketbol süper ligi yarı finalini oynacak takımlar olan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı geri sayımı başladı.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı finalinin ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TOFAŞ’ı konuk edecek.

Peki Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı hangi kanalda ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı final maçında karşı karşıya gelecek olan takımlardan Beko Fenerbahçe sezonu ikinci olarak bitirmişti.Beko Fenarbahçe çeyrek finalde Türk Telekom'u 2-1 skorlar geçerek, Beşiktaş Sompo Japan'ı 2-0 net skorla geçen Tofaş basketbol takımı ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol severlerin sonucunu merakla beklediği Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı hangi kanalda yayınlanacak.

Fenerbahçe Beko-TOFAŞ Hangi Kanalda Yayınlanacak

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play- off yarı finali ilk maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko-TOFAŞ maçı saat 18.00’de başlayacak. Yarı final maçı Tivibu 2'den canlı yayınlanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Diğer Karşılaşmaları

Yarı finalde Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği müsabakalarda, Yarı final ikinci maçı 3 Haziran Pazartesi günü, üçüncü karşılaşma ise 6 Haziran Perşembe günü yapılacak.

Eşitlik ve serinin bozulmamasıhalinde ise finale çıkacak takımı belirleyecek eşleşmenin dördüncü maçı 8 Haziran Cumartesi ve beşinci karşılaşma ise 11 Haziran Salı günü oynanacak.

Bugün 17:23 TSİ Ankara- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
En golcü yedekler Beşiktaş'ın mask
En golcü yedekler Beşiktaş'ın
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak mask
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı mask
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar mask
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea mask
UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var mask
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması mask
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı mask
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir' mask
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir'
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz mask
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı

GALERİ

Ankara Adliyesinde telsizle evlenme teklifi mask
Ankara Adliyesinde telsizle evlenme teklifi
Ankara'da Hızlı Tren yoğunluğu mask
Ankara'da Hızlı Tren yoğunluğu
LGS Maratonun birinci oturumu başladı mask
LGS Maratonun birinci oturumu başladı
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ' mask
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ'
Ankara'da Gıda Denetimi mask
Ankara'da Gıda Denetimi
Turizm Cenneti Balıklı Göl... mask
Turizm Cenneti Balıklı Göl...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL