Hercai Sezon Finali Ekranlarda! Nefeslerin Tutulduğu Bölümde Neler Yaşandı?

Türk televizyon yapımlarının son dönemde en çok beğeni toplayan dizilerinden biri olan Hercai dizisi, ekranlara gelen 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Sadece yerli dizi izleyicilerinin değil aynı zamanda yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesinin büyük bir ilgiyle takip ettiği Hercai dizisinde nefesler tutuldu. Yayın hayatına girdiği günden bu yana her hafta ekranlara gelen bölümleriyle reyting rekorlarını alt üst eden Hercai dizisi 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Sevilen dizinin sezon finali, yayın esnasında sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Hercai 12. son bölüm hakkında hararetli bir tartışmaya giren dizinin hayranları, yine her hafta olduğu gibi ekranlara kilitlendi. İşte reyting rekorları üstüne rekor kıran Hercai 12. bölüm sezon finali hakkında bilinmesi gereken her şey…

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Hercai dizisinde sezon finali heyecanı yaşanıyor. Yayın hayatına başladığı günden bu yana her geçen hafta izleyici sayısını artırarak geniş kitleler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Hercai dizisinde sezon finali de yine nefesleri kesti. Her dakikası heyecan içinde geçen bölümün yayınlandığı esnada, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri yine Hercai dizisi oldu.

Sevilen dizinin ünü Türkiye topraklarının dışına kadar çıktı. Öyle ki ülkemizin komşuları olmak üzere pek çok ülkede Hercai dizisi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Hercai 12. bölüm sezon finalinin ardından pek çok kişi başta sosyal medya olmak üzere birçok farklı internet platformunda Hercai dizisinde yaşananları konuşmaya devam ediyor. Kaçıranlar için Hercai 12. bölüm özeti ve sevilen dizinin sezon finaline dair bilinmesi gereken tüm detaylar yazımızın devamında yer alıyor.

Hercai Sezon Finalinde Neler Yaşandı? Hercai 12. Bölüm Özeti

Miran’ın Reyyan’a evlenme teklif ettiği Hercai 12. bölüm sezon finalinde, nefesler her hafta olduğu gibi yine tutuldu. ATV ekranlarından dizinin hayranlarına sunulan son bölümde; intikam duygusuyla Reyyan’a acı çektiren Miran bu sefer insafa geliyor. Kalbinin sesine kulak veren Miran, Reyyan’a karşı yapmış olduğu tüm kötülüklerden dolayı ondan af diliyor ve kendisine bir şans daha vermesini istiyor.

Hazar Bey, Miran ve Azize Aslanbey’in karşısına dikilip Reyyan’ı ellerinden kurtarıyor. Ancak Nasuh Ağa adamlarına Reyyan’ın işini bitirmeleri için ömür emirleri yağdırıyor. Hercai 12. bölüm sezon finalinde Miran Reyyan’ın karşısına çıkaran “Benimle evlenir misin?” diyor.

Azat Öldü Mü?

Reyyan’ı geri döndürebilmek için Gönül’ü kaçıran Azat, Gönül tarafından vuruluyor. Gönül, Azat’ın kendinden geçmiş bir şekilde yerde yatışının ardından hemen Fırat’ı arıyor. Fırat’a “Ben galiba Azat’ı öldürdüm.” diyen Gönül, onu ölüme terk ederek oradan uzaklaşıyor. Handan oğlunun vurulduğunu öğrenince göz yaşlarını tutamıyor. Heyecanın bir dakika bile eksik olmadığı Hercai sezon finali bölümünde Azat’ın ölüp ölmediği merak konusu olurken, Azat’ın kapıdan yaralı bir şekilde içeri giriş yaptığı görülüyor.

Miran Aşk Acısı Çekmeye Devam Ediyor

Reyyan’ın gönlünü ve güvenini tekrar kazanabilmek için elinden gelen her şeyi sonuna kadar yapan Miran, bir kez daha Reyyan’ı kaybetmesinin acısını en derinden yaşıyor. Hayatında o olmadan yaşama devam etmenin bir anlam olmadığını kabullenen Miran, “Reyyan benim için beni bıraktı.” diyor. Miran babaannesine Reyyan’ın kendi düşmanı olmadığını belirterek “Annem beni affeder. Ne kadar uzakta olsa da annem beni bilir.” diyor. Ona gerçek düşmanının Hazar olduğunu söylüyor. Azize Şadoğlu ise Miran’ın Reyyan’ı artık unutması gerektiğini vurguluyor. “Kalbine mühür basıp Reyyan’ı unutacaksın.” diyen Azize Şadoğlu Miran’ın gözyaşlarına boğulmasına engel olamıyor. Ancak torununun yaşadığı aşk acısına daha fazla dayanamayan ve gönlü yumuşayan Azize, torununa yardım etmek için harekete geçiyor.

Hercai Sezon Finalinde Neler Yaşandı?

Hercai 12. bölüm sezon finalinde dizinin hayranlarını şaşkına çevirecek bir gelişme daha yaşandı. Şadoğlu ailesinde hizmetçilik yapan Hanife ile Azize Aslanbey’in kardeş oldukları ortaya çıktı.

Miran, geride kalan bütün olaylardan duyduğu pişmanlıkla Reyyan’ın yeniden güvenini kazanabilmek için ondan bir müddet süre ister. Azat’ın Gönül’ü kaçırdığını öğrenen Reyyan, kimsenin zarar görmemesi için en doğru kararı vermek için harekete geçer. Hazar ile Miran bir kez daha karşı karşıya gelir.