Üniversite Kayıt Nasıl Yapılır 2019

Üniversite kayıt nasıl yapılır 2019 diye merak edenlerin YKS sınav sonuçlarına göre bir programa kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bunun için YÖK sitesinde duyurulan belgelerin eksiksiz olarak tamamlanmış olması ve kayıt tarihleri aralığında işlem yapmak önemlidir. Belirtilen aralıklarda kayıtlarını gerçekleştirmeyen kişiler üniversiteye kayıt haklarını kayıp edeceklerdir. Her üniversitenin kayıt için farklı evraklar isteyebileceği akıllarda bulundurulmalıdır.

Üniversite Kayıtları için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Üniversite kayıt nasıl yapılacak diye merak edenlerin ilk önce kayıt için gerekli olan evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Bu evraklar şu şekilde sıralanabilir;

Adayın mezun olduğu geçmiş kurumdan almış olduğu diplomanın aslı ya da onaylı örneği,

12 tane vesikalık ve güncel olan fotoğraf,

Katkı payının ödendiğini gösteren belge,

Üniversitenin istediği diğer onaylı belgeler,

Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren bölge,

Diplomada alanı belirtilmemişse, hangi alandan mezun olduğunu gösteriri belge.

Bu belgeleri toparladıktan sonra e-kayıt ile kayıtların desteklenmesi halinde, e-kayıt yaptırılabilir. E-kayıt destekli olmayan üniversitelere kayıt yaptırabilmek için üniversitelere bizzat gitmek gerekebilir.

E-devlet Kapısı Sayesinde Elektronik Kayıt Yapılabilecek

Devlet yükseköğretim kurumları öğrenciler için e-devlet üzerinden kayıt olma imkanını sağlayacaktır. Bu kayıt yöntemi her öğrenci için zorunlu değil, isteğe bağlı olacaktır. Elektronik ortamda kayıt yapmayı tercih etmezseniz ya da geçerli bir nedeniniz bulunuyorsa, yerleşme yapmak istediğiniz yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilirsiniz. Üniversite burs kayıtları nasıl yapılır diye merak edenler de aynı işlemi e-devlet üzerinden yapabilecekler.

Her Program için Elektronik Kayıt İmkanı Bulunmuyor

Elektronik kayıt tarihleri bilgisi, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra duyurulacak ve YÖKSİS verisine dahil olan öğrencileri kapsayacaktır. Eğer kayıt yaptırmak istediğiniz program özel yetenek isteyen programlar arasında yer alıyorsa, elektronik ortam üzerinden kayıt yapma şansınız bulunmamaktadır. Sağlık raporu isteyen programlar da bu kategoriye dahildir.

Üniversite kayıt nasıl yapılır 2019 diye merak eden adaylar, programa yerleştikleri bilgisini aldıktan sonra, e-devlet şifrelerini kullanarak sonuçlarının güncel takibini ve kayıt işlemlerinin tümünü buradan kolayca yapabilirler.

Ankara Üniversitesi Haber

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