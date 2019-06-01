Ankara Üniversiteleri Taban Puanları 2019, Özellikler, Özel Okullar

Üniversite tercihi bir gencin tüm yaşantısını etkileyecek bir şeydir bundan dolayı da tercih yapılmadan önce Ankara üniversiteleri taban puanları 2019, özellikler, özel okullar gibi konular dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Ankara üniversite okumak için en çok tercih edilen illerden birisidir. Bunun da temel nedeni büyük bir il olması ve çok daha fazla olanaklar barındırmasıdır.

Özellikle küçük illerde yaşayan kişiler Ankara’ya gelebilmek adına mücadelelerini vermektedir. Hangi üniversiteye gidileceğini belirleyen en önemli faktörlerden birisi de bölümlerin taban puanlarıdır. 2019 taban puanları bilgisine de YÖK’ün internet sitesinden ulaşabilmek mümkündür.

Ankara’nın En İyi Üniversiteleri

Ankara, ülkemizin en iyi üniversitelerine sahip olan illerden birisidir. Örneğin Ortadoğu Teknik Üniversitesi verdiği eğitim ile yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın en iyileri arasındadır. Fakat bölümlere göre iyi olan üniversite de değişebilmektedir. ODTÜ’de Tıp Fakültesi yoktur. Tıp okumak isteyenler için de Ankara’nın en iyi üniversiteleri olarak Başkent Üniversitesi ya da Hacettepe Üniversitesi gösterilebilir. Tiyatro eğitimi alabilmek için de pek çok ünlü oyuncuyu yetiştirmiş olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi gösterilebilecek adreslerdendir.

Ankara’daki Özel Üniversiteler

Özel üniversiteler Ankara’da sıklıkla okumak için tercih edilir. Özellikle Bilkent ve Başkent gibi üniversiteler verdikleri eğitim ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca TOBB’da eğitiminin kalitesinden dolayı birçok kişinin okuma hayali kurduğu üniversitelerden birisidir. Bunların dışında Ankara’daki özel üniversitelerden bazıları şunlardır:

TED Üniversitesi,

Atılımın Üniversitesi,

Çankaya Üniversitesi,

Ufuk Üniversitesi.

Ankara Özel Üniversite Ücretleri

Ankara’daki özel üniversitelerin fiyatları bölüme ve okula göre farklılık gösteriyor. Her bölümün fiyatları bir olmuyor. Örneğin Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi için 26 bin TL’lik bir ücret isterken mimar fakültesi için bu fiyat 40 bine çıkabiliyor. En ucuz özel üniversite hangisidir sorusuna da bundan dolayı net bir yanıt verilebilmesi pek mümkün değildir.

Özel üniversite tercihlerinde bütçe önemli olsa da yine de ilk olarak okulun eğitimine dikkat edilmesi gereklidir. Ankara üniversiteleri taban puanları 2019, özellikler, özel okullar gibi hususlara hangi okul ve bölümde okunacağı konusunda oldukça dikkat edilmelidir.