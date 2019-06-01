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Galatasaray'ın Yeni transferi Jimmy Durmaz

Toulouse ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Türk Pasaportlu Jimmy Durmaz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Jimmy Durmaz İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen ve hücum bölgesinde başarısı ile bilinmekte.
Galatasaray'ın Yeni transferi Jimmy Durmaz mask
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Galatasaray'ın Yeni transferi Jimmy Durmaz

Toulouse ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Türk Pasaportlu Jimmy Durmaz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Jimmy Durmaz İsveç Milli Takımı'nın formasını düzenli olarak giyen ve hücum bölgesinde başarısı ile bilinmekte.

30 yaşındaki Durmaz 2018-2019 sezonunda Toulouse forması ile 37 maçta 4 gol ve 1 asistlik performansı sergiledi. Galatasarayın bu sezon şampionlar liginde mücedele etmesi Durmaz'ın Galatasaray'ın teklifine "Evet" demesine etkili oldu.

Galatasaray bu sezon eksik mevkilerin öncelikle güçlendirmesi beklenirken Transfer listesi ile kadrosunu zenginleştirmeyi amaçlamakta.

Galatasaray Transfer Listesi

Galatasaray transfer isimleri arasında:

Mario Balotelli
Bruma
Frank Ribery
Andy Carroll
Ryan Babel
Radamel Falcao
Joseph Paintsil
Garry Rodrigues
Douglas
Moussa Djenepo gibi isimler yer alıyor.

Galatasaray son zamanlarda transfer etmiş olduğu oyuncuların başarısı sayesinde yeşil sahalarda isminden sık söz ettirmektedir.

Galatasaray Takımının Sembolü Aslan Nereden Gelmektedir?

Galatasaray Spor Kulubü kurulmuş olduğu günden bu yana aslan hayvanını sembol olarak kullanmaktadır. Bu sembolün hikayesi ise GS takımında uzun yıllar forma giymiş Nihat Bedik’e kadar dayanmaktadır. Eski futbolcuya insanlar Aslan Nihat diye sesleniyorlarmış. Böyle böyle GS’nin sembolü de aslan olarak kalmış.

Ünlü futbolcu GS’nin kurulmasından 3 sene evvel dünyaya gelmiş ve bir çok spor dalı ile ilgilenmesi ile bilinmiştir. Futbolun yanı sıra 3 adım atlama, yüksek atlama yelken ve binicilik ile ilgilenen Aslan Nihat, diğer futbolcuların arasından üstün kabiliyetleri sayesinde çabuk bir şekilde sıyrılmayı başarmış ve başarılı olmuştur.

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