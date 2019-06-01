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İsrail polisi Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin sabah saatlerinden itibaren Kudüs’ün belde ve mahallelerine düzenlediği baskınlarda 17 Filistinli genci gözaltına aldığını belirtti.
İsrail polisi Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldı mask
İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti mask
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İsrail polisi Kudüs’te 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüslü Esir Aileleri Komitesi Başkanı Emced Ebu Asab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin sabah saatlerinden itibaren Kudüs’ün belde ve mahallelerine düzenlediği baskınlarda 17 Filistinli genci gözaltına aldığını belirtti.

Gençlerin gözaltına alınmalarının herhangi bir gerekçesinin bulunmadığını aktaran Ebu Asab, polisin gençleri, yarın yapılması beklenen Kudüs’ün işgalinin 52’inci yıl dönümü kutlamalarının güvenliğini sağlamak amacıyla şüphe üzerine gözaltına aldığını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere 5 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsveçli aktivistler İsrail'i protesto etti

Stockholm'de 20 bin atletin koştuğu geleneksel Stockholm Maratonu'nda İsrail yönetimi protesto edildi.

Filistin'in mücadelesine destek veren İsveçli aktivist ve akademisyenlerin kurduğu Stockholm Filistinliler Derneği, maratona katılan Filistinli atlet Muhammed El Kadı'ya destek verdi.

Ellerinde Filistin bayrakları bulunan aktivistler, İsrail yönetimine tepki gösterdi, El Kadı ve Filistin lehine sloganlar attı.

Filistinli atlet El Kadı, yarışmanın ardından yaptığı açıklamada, madalyayı Filistinliler adına aldığını söyledi.

El Kadı, Filistin davasını anlatmak için koşmaya devam edeceğini, birçok uluslararası maratonda Filistin bayrağı ile koşarak insanların dikkatini çekmeye çalışacağını ifade etti.

Geçen yıl da Stockholm Maratonu'na katılan El Kadı, 2017'de ABD'deki bir maratonda Filistin bayrağıyla yarışmak istediği için vize alamamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından İstanbul Maratonu'na davet edilen El Kadı, burada Filistin ve Türk bayraklarıyla koşmuştu. El Kadı, maraton öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmişti.

Bugün 19:15 TSİ AA Ankara- Dünya

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