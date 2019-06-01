Canevim 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Canevim Konusu Nedir?

ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan yeni dizi Canevim geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle ekranlardaki yerini almıştı. İlk bölümü itibarıyla Türk dizisi izleyicileri tarafından oldukça beğeni toplayan bir yapım olmasıyla dikkatleri üzerine çeken Canevim, gerek senaryosu gerekse de başarılı oyunculuk performanslarıyla birlikte adından uzun süre söz ettireceğe benziyor.

Türk televizyon dizilerinin birer birer sezon finallerini ekranlara getirerek yaz tatiline ayrıldıkları şu dönemlerde, pek çok kanal yaz dizisi ile bu boşluğu doldurmak için harekete geçti. Söz konusu kanallardan biri olan ATV, yine başarılı dizi projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Canevim dizisini hayranlarıyla buluşturan yayıncı kuruluşun yakın bir zaman içinde Canevim 2. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini yayınlaması bekleniyor.

Türk televizyonlarında görmek istenilen simaların rol aldığı Canevim dizisi ekranlara gelen ilk bölümüyle Türk dizi severlerden tam puan aldı. Yayın saatinde sosyal medyanın da en çok konuşulan konularından biri haline gelen Canevim dizisinin yeni bölümleri merakla beklenmeye başlandı. Kısa sürede hayran kitlesini artırmayı başaran Canevim 2. bölüm fragmanı sabırsızlıkla bekleniyor.

Başrollerinde Türk televizyonlarının sevilen simaları, Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik yer alıyor. Yaz aylarında Türk televizyonlarında yer alacak yapımlar arasında en çok beğeni toplayan dizilerden biri olamaya aday olan Canevim dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Canevim 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

ATV ekranlarının en sevilen yaz dizisi olmaya aday Canevim 2. yeni bölüm fragmanı şimdiden dizinin hayranları tarafından merakla beklenilmeye başlandı. İlk bölümün geniş izleyici kitlesi tarafından beğeniyle karşılanmasının ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. Yaz sezonunun en sevilen televizyon yapımlarından biri olacağı ön görülen dizinin yayıncı kuruluşu ATV’den yeni bölüm fragmanına dair henüz bir gelişme gerçekleşmedi. ATV’nin kısa süre içinde hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden fragmanı yayınlaması bekleniyor.

Canevim Dizisinin Konusu Nedir?

Yaz dizisi olan Canevim’in konusu da oldukça ilgi çekici bulundu. Yaşanılan tüm sıkıntılara rağmen birbirlerine sımsıkı kenetlenen bir ailenin başından geçen olaylar konu alınıyor. Ailenin bireylerinin birbirine destek olması ve zorluklara karşı birlikte mücadele etmesi dizi severlerin beğeniyle karşıladığı bir senaryoya dair detaylardan oluşuyor. Senaristliğini Filiz Alpgezmen, Eylem Akın ve Murat Can Tuna’nın birlikte üstlendiği Canevim, 7’den 70’e herkesin dikkatini çekecek bir yapım olmasıyla da dikkat çekiyor. Bütün dizi severlerin kendilerinden ve hayatlarından bir parça bulabilecekleri dizi ATV ekranlarından yaz boyunca yayınlanmaya devam edecek.

Canevim Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?

Canevim 2. bölüm fragmanı merakla beklenirken, dizinin oyuncu kadrosu da internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Canevim dizisinin oyuncu kadrosunda; Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik başrollerde yer alıyor. Bununla birlikte Türk televizyonlarının sevilen isimlerine eşlik eden diğer oyuncular, Zuhal Gencer Erkaya, Simge Selçuk, Nihan Büyükağaç, Rıza Akın, Burcu Tuna, Ezgi Şenler, Bedia Ener, Münire Apaydın ve Ömrüm Nur Çamçakallı.

Biran Damla Yılmaz (Ceylan Haksever)

Ailenin ortanca kızı olan Ceylan, iyi kalpli, yardımsever, fedakar, merhametli, namuslu, sevdiklerinin mutluluğu için çabalayan, çalışkan ve yaşına göre çok olgun bir kızdır. Ceylan’ın hayattan en büyük isteği Ömer ile evlenip çocuk sahibi olarak ölene kadar mutlu yaşamaktır.

Aras Aydın (Ömer Kılıç)

Cesur, dürüst, gözü pek, çevresinde çalışkanlığı ve yardımseverliği ile oldukça saygı duyulan genç bir adam olan Ömer, sevdiklerine çok düşkündür. Bunların en başında da onu yetiştirip bugünlere gelmesini sağlayan Hacı Anne’si gelmektedir. Ceylan’a da sırılsıklam aşıktır.

Özgür Çevik (Taylan Tanbay)

Güçlü ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda hırslı bir genç adam olan Taylan, hayatı boyunca elde etmek istediği her kızı kolaylıkla elde edebildiği için aşk konusunda tatminsizdir. İlişkilerinde reddedilmeyi asla kabul etmeyen Taylan, gözüne kestirdiği Ceylan’dan beklediği olumlu tepkiyi alamayınca iyice hırslanır. Ceylan’ı bir saplantı haline dönüştürür.

Ezgi Şenler (Müjgan Haksever)

Ceylan’ın kız kardeşidir. Kendine güveni ve zekasıyla hayran duyulan Müjgan, hayatta hep daha fazlasını hak ettiğini düşünen genç bir kızdır. Ailesine çok düşkündür, onlar için her şeyi göze alır ve kalbini kimseye açmamıştır.