İŞKUR 600 Büro Memuru İşçi Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Türkiye İş Kurumu’nun resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ilanlarına yoğun ilgi gösteriliyor. Faaliyetlerine başladığı günden bu yana hedeflerini günden güne gerçekleştirerek bugüne kadar binlerce kişiyi iş sahibi yapan İŞKUR bu bağlamda iş arayan vatandaşların da umut ışığı olamaya devam ediyor. Zira kurum resmi internet sitesi üzerinden vermiş olduğu hizmet ile iş arayan vatandaşlara büyük kolaylık sunuyor. 2019 yılı itibarıyla İŞKUR ilanları ve bu ilanlara başvuru şartları, güncel bir şekilde internet platformu üzerinden kamuoyunun bilgisine sunuluyor.

Son olarak Türkiye İş Kurumu, 600 adet büro memuru işçi istihdam edileceğini duyurdu. Türkiye’nin çeşitli illerinde, çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere toplamda 600 memur işçi işe alınacağını kamuoyuyla paylaşan İŞKUR aynı zamanda söz konusu ilanlara nasıl başvuru yapılacağını ve başvuru yaparken aranan şartları da vatandaşların bilgisine sundu. Bu bilgilerin ardından iş arayan vatandaşlar, İŞKUR’un büro memuru işçi alımına ilişkin başvuru tarihi ve başvuru şartlarını internet üzerinden araştırmaya başladı. Güncel olarak yayınlanan ilanlar arasında son dönemde öne çıkan 600 büro memuru işçi alımına yönelik merak edilen tüm soruların yanıtlarını haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Güncel İŞKUR İlanları

Türkiye İş Kurumu, işsizlik seviyesini düşürmek ve iş arayan vatandaşların kolaylıkla istihdam edilebilmesini sağlamak adına faaliyetlerini büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyor. Güncel tarih itibarıyla İŞKUR 2019 yılı içerisinde şu ana kadar 419.177 kişiyi iş sahibi yaparak, bu kişilerin evlerine ekmek götürebilmelerine destekte bulunmuştur. Bunun yanında yaklaşık 10 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye İş Kurumu, toplamda 7,5 milyondan fazla kişiye istihdam olanağı sunmuştur. Söz konusu güncel olarak kurumun resmi internet sitesi üzerinden iş arayan vatandaşlara duyurulan ilanlar arasında son dönemde memur ilanları dikkat çekiyor. Zira İŞKUR 600 adet büro memuru ve personel alımına ilişkin ilanı kamuoyuna duyurdu.

İŞKUR 600 Büro Memuru İşçi Alımı

Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerinden de kolaylıkla hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilen 600 memur alımında detaylar kurumun resmi internet sitesi üzerinden de iş arayan vatandaşların bilgisine sunuluyor. Buna göre İŞKUR’dan yapılan kamuoyu açıklamasına göre, Türkiye genelinde 500 memur alımı gerçekleştirileceği belirtildi. İstihdam edilecek olan memurların branşları da belli oldu. İlana göre; 24 büro memur alımı (idari işler), 78 Büro Yönetimi ve Sekreterlik / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanı, 76 büro işçisi, 2 büro makineleri teknik servis teknisyeni, 1 büro memuru (Dış ticaret) alımı, toplamda ise 781 büro memur ve personel alımı için yeni iş ilanlarının bulunduğu açıklandı.

İŞKUR Büro Memur Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

İş arayan ve söz konusu ilanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında İŞKUR memur alımlarının ne zaman yapılacağına ilişkin sorular geliyor. Bu noktada kamuoyu açıklamasına bakıldığında Türkiye İş Kurumu’nun söz konusu memur alımı için belirlemiş olduğu istihdam süresi, 30 Mayıs ila 13 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yeni iş ilanlarına başvurmak isteyen, iş arayan vatandaşlar öncelikle büro memuru personellerinin görev tanımlarını ve ne işle meşgul olduklarını iyi öğrenmeleri gerekiyor. Bu noktada internet üzerinden de sıklıkla araştırılan bu konuya açıklık getirmek gerekirse büro memuru personelinin görevleri şu şekilde listelenebilir.

Büro Memuru Personeli Görevleri Nelerdir?

İŞKUR’un ilgili ilanlarında belirtildiği üzere, büro memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, sorumluluğu altında bulunan araç ve gereçleri kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma kriterlerine uygun bir şekilde şu işlemleri yapmaktadır: