Ev Hizmetlerinde Çalışan İşçilerin Hakları

Yaşlı, hasta ve çocuk bakımı ile diğer ev işleri için işçi çalıştırmak günümüzde çokça uygulaması olan bir yöntem. Her ne kadar oldukça fazla sayıda kişi bu şekilde para kazanmaya veya işlerinin yerine getirilmesini sağlamaya çalışsa da bu alanda bilgi eksikliği işçi ve işverenler arasında uyuşmazlıkların çıkmasına da sebep oluyor. Zira yasal haklarının bilincinde olmayan işçiler çoğunlukla mağdur olabiliyorken, ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar ise yükümlülüklerini tam bilmedikleri için pek çok krizin yaşanmasına neden oluyor.

Bu noktada günümüzde ev işlerinde işçi çalıştırmakla alakalı pek çok soru gündeme geliyor. Bunların başında muhakkak “Ev hizmetlerinde çalışan kişilere sigorta yaptırmak zorunlu mudur?” sorusu bulunuyor. Bununla birlikte ev hizmetlerinde çalışan işçileri de yakından ilgilendiren konu olarak; “Ev hizmetlerinde çalışan kişilerin yıllık izin, ihbar ve kıdem tazminatı hakları bulunuyor mu?” sorularının yanıtları sıklıkla merak ediliyor. Bu haber yazımızda ev hizmetlerinde çalışan işçilerin haklarıyla birlikte ev hizmetlerinde işçi çalıştıran kişilerin yasal sorumlulukları hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz.

Günlük hayatın koşuşturmacası ve iş yaşamının ortaya çıkardığı sonuçlar ev hizmetleri alanında işçi çalıştırmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Bunun yanında yaşlı, hasta ve çocuk bakımı da gündeme gelince ülkemizde bu konuda on binlerce ailenin evde işçi çalıştırması söz konusu oluyor. Ancak her işveren ve işçi arasındaki hukuki ilişkilerde olduğu gibi ev hizmetlerinde de işçi çalıştırırken bilinmesi gereken önemli konular ve ayrıntılar bulunuyor.

Ev Hizmetlerinde 2 Farkı Çalışma Yöntemi

Konunun detaylarına ve merak edilen soruların yanıtlarına geçmeden önce önemli bir hususa dikkat çekmek gerekiyor. Öncelikle ev hizmetlerinde çalışan işçileri, ayda 10 günden az çalışanlar ve ayda 10 gün ile daha fazla süreli çalışanlar diye iki farklı gruba ayırmak gerekiyor.

Bu noktada ayda 10 günden az ev hizmetlerinde işçi çalıştıran kişilerin yasal olarak işe aldıkları çalışanlara sadece iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigorta yaptırması yeterli görülüyor. Bir örnek ile açıklamak gerekirse, haftada iki günü aşmayacak şekilde gündelikçi çalışanı bulunan kişiler bu kapsama dahil oluyor. Öte yandan bu tür bir sigorta yaptırmanın herhangi bir cezası bulunmuyor. Fakat 2019 yılı için belirlenen miktar olan, günlük sadece 1,71 TL ödeyerek sigorta yaptıranlar, olası bir iş kazası sırasında hem kendilerini hem de çalışanlarını güvence altına alabiliyorlar. Söz konusu gündelikçi sigortası cep telefonuyla bile yapılabiliyor. Bu noktada işveren cep telefonundan SMS ile sigortayı başlatabilip, aynı şekilde ödemeyi de yine SMS yani kısa mesajla yerine getirebiliyor.

Öte yandan ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla olmak kaydıyla işçi çalıştıranlarınsa işçileri için sigorta yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Bu noktada ev hizmetlerinde çalışmak üzere işçi çalıştıran kişilerin, sigorta yaptırmaması durumunda denetlemeye tabi tutulmasıyla her ay asgari ücret tutarında ceza ödemekle karşı karşıya kalacaklarını iyi bilmeleri gerekiyor. Bu gruba dahil olan yani ayda 10 günden fazla süreyle çalışanı bulunan kişilerin, yaptırdıkları sigortada normal sigorta primi ödeniyor. Sigorta ödemeleri, işçinin bir ay içinde çalıştırmış olduğu gün sayısı üzerinden belirlenen tutar ile gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla ev hizmetlerinde çalışan işçi bir ay içerisinde 10 gün çalışıyorsa 10 günlük, 30 gün çalışıyorsa 30 günlük sigorta primi ödenmesi şart koşuluyor.

Ev hizmetlerinde işçi çalıştırmak isteyenlere ilgili yönetmelikler kapsamında birtakım kolaylıklar da sağlanıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir işçi çalıştırmak isteyen kişilerin hangi fırsatlardan yararlanabileceklerini iyi bilmeleri gerekiyor. Bu noktada ilk defa ev hizmetlerinde işçi çalıştıracak olan kişiler başta olmak üzere, halihazırda ev hizmetlerinde çalışan bir işçiye sahip olup yanına ilave olarak yeni birini çalıştıracak olanlar, kurum tarafından işverenlere tanınan istihdam teşviklerinden yararlanabiliyorlar.

İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Hakları

Ev hizmetlerinde çalışan işçiler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabi tutuluyor. Buna göre ev işlerinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesi feshedilirken, çalışana önceden bildirim yapılması gerekiyor. Bildirim süresi ise çalışma süresi 1 yıldan az olanlarda 2 hafta, 1 yıldan 5 yıla kadar olanlarda 4 hafta, 5 yıl ve üzeri için ise 6 hafta olarak kabul ediliyor.

Ev hizmetlerinde çalışanların kıdem tazminatı hakkı bulunmuyor. Ancak işveren haksız bir sebeple iş sözleşmesini feshederse, sözleşme süresine uyulmadığı için bu sürelerde işçinin alacakları tazminata konu olabiliyor.