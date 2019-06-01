SGK’dan Alınan Ölüm Aylığında Eksik Günler İçin Borçlanma Yapılabilir Mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanıyor. Ancak ölüm aylığı almak isteyen hak sahibi vatandaşların bu hususta dikkat etmeleri gereken birtakım noktalar bulunuyor. Zira ölüm aylığı için eksik günler, SSK’lılarda yani 4A statüsüne mensuplarda borçlanma yöntemi ile tamamlanamıyor. Konuya ilişkin detaylar haber yazımızın devamında yer alıyor.

Bilindiği üzere sosyal güvenlik uygulamalarında 1 günün bile oldukça fazla değeri var. Çünkü prim gününüzün 1 gün eksik olması halinde bile emekli olamayabiliyorsunuz. Bununla birlikte hayatınızı kaybetmeniz durumunda, arkanızda bıraktığınız eşinize ve çocuklarınıza ölüm aylığı bağlanması için de ilgili yönetmelikte belirtilen prim gününden 1 gün bile eksik bulunmaması gerekiyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan ölüm aylığı bağlatabilmek için 4B ve 4C statüsüne bağlı çalışanlarda en az 1800 gün, 4A’ya bağlı olarak çalışanlar (eski SSK’lılar) için ise son 5 yılda en az 900 prim gününün dolması şart koşuluyor. Eksik prim günleri, 4B ve 4C statüsüne bağlı çalışanlarda (eski BAĞKUR ve Emekli Sandığı) askerlik borçlanması ve diğer borçlanma yöntemleri kullanılarak tamamlanabiliyor. Fakat aynı durum ne yazık ki 4A’ya bağlı çalışanlar için geçerli değil. Olası bir vefat durumunda sevdiklerinizi mağdur etmemek için sigortasız olarak 1 gün bile çalışılmaması gerekiyor.

SSK’da Ölüm Aylığı Bağlanırken Borçlanma Mümkün Değil

Emekli olmadan ya da çalışma hayatına devam ederken vefat eden sigortalı vatandaştan dolayı yakınları olan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabiliyor. Söz konusu ölüm aylığının bağlanmasında da bilindiği üzere diğer SGK uygulamalarında olduğu gibi birtakım ön koşullar bulunuyor. İlgili yönetmelikte yer alan ifadelere göre, çalışma hayatı devam ederken veya henüz emekli olmadan vefat eden sigortalının yakınlarına ölüm aylığının bağlanabilmesi için 4C ve 4B statüsünde bulunanların en az 1800 gün prim ödemesi şartı bulunuyor. Bu noktada 4C grubu eski Emekli Sandığı sigortalılarını kapsarken, 4B statüsü de eskiden BAĞKUR’a bağlı olarak çalışma hayatını sürdüren sigortalı vatandaşları kapsıyor.

Bu sigortalılar dışında 4A statüsü yani eski SSK’lılar için de belirli şartlar bulunuyor. Söz konusu ilgili yönetmelikte yer alan ifadelere göre 4A statüsüne mensup bir sigortalı çalışanın vefatı halinde hak sahibi olan yakınlarının ölüm aylığından yararlanabilmesi için, sigortalının en az 5 yıldan beri sigortalı olması ve toplamda 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor. BAĞKUR’lu hak sahibi vatandaşların ölüm aylığı alabilmesi için ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, kendi sigortalılığına ilişkin herhangi bir prim borcunun olmaması şartı da bulunuyor. Ancak borcun olması durumunda ölüm aylığı alabilmek için hak sahipleri tarafından bu borcun ödenmesi de zorunlu tutuluyor.

Askerlik Borçlanması Yapılabiliyor

Emekli Sandığı yani 4C ve BAĞKUR yani 4B statüsüne bağlı sigortalıların hak sahibi olan yakınları, sigortalının prim süresinde eksik bulunması haklinde askerlik borçlanması yapabilme hakkına sahipler.

Ancak bu statülere bağlı sigortalıların aksine SSK’lılar yani 4A’ya mensup sigortalı çalışanların böyle bir imkanı söz konusu değil. Çünkü ilgili yönetmelikte yer alan ifadelere göre 4A’ya tabi olan bir sigortalı vatandaşın vefat etmesi durumunda, yakını olan hak sahiplerinin ölüm aylığı alabilmeleri için sigortalının prim gün sayısında eksik bulunursa, askerlik veya diğer borçlanmalar dikkate alınmıyor.

Böyle bir durumda askerlik borçlanması yapılsa bile SSK’lı sigortalıların hak sahiplerine, kurum tarafından belirlenen şartlar olan 5 yıl sigortalı olma ile 900 gün prim koşulu yerine getirilmediği takdirde ölüm aylığı bağlanması mümkün olmuyor. Sigortalının 900 prim gününde fiilen çalışması şartı bulunuyor.

İlk Sigorta Tarihi Önemli

Bu noktada 4A’ya tabi olan sigortalı çalışanların 5 yıllık sigortalılık hesaplaması yapılırken özellikle bir dönem dikkate alınıyor. Zira söz konusu hesaba dahil edilen dönem, kişinin sigortalı olarak ilk defa başladığı tarih ile ölüm tarihi arasındaki dönemi kapsıyor. İlgili yönetmelikteki hükümlere göre sigortalının doldurmuş olması beklenen 900 gün prim şartının, bu süre zarfında kesintisiz olması koşulu bulunmuyor.

Nitekim bu dönemler arasında farklı zamanlarda gerçekleşen prim ödeme sürelerinin toplamının 900 güne ulaşmış olması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında yeterli görülüyor. Bu noktada 5 yıl sigortalı olma ve 900 gün prim koşulunu yerine getiren sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanılabiliyor.