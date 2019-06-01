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Gazişehir Gaziantep'e Süper karşılama

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep konvoyu için kentte heyecanlı bir karşılama merasimi tertip edildi. Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'la İstanbul'da karşılaşan Gazişehir Gaziantep ekibi, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi.
Gazişehir Gaziantep'e Süper karşılama mask
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Gazişehir Gaziantep'e Süper karşılama

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep konvoyu için kentte heyecanlı bir karşılama merasimi tertip edildi.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'la İstanbul'da karşılaşan Gazişehir Gaziantep ekibi, özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve değişik protokol üyeleri tarafından çiçeklerle karşılanan kırmızı-siyahlı konvoy, havalimanı içerisinde kendileri için getirilen güvercinleri havaya uçuruldu.

Daha sonra üstü açık olan otobüse binen futbolcular, teknik heyet ve idareciler, kentin muhtelif yerlerinde tur atıp taraftarı selamladı.

Konvoyu taşıyan otobüs, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na eriştiğinde de taraftarlar meşale yakıp ekibe sevgi şovunda bulundu.

Bugün 21:56 TSİ AA Gaziantep- Spor

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