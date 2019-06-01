Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:02 TSİ- Spor G: Bugün 22:03 TSİ

Ece Asude Ediz Avrupa şampiyonu

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kızlar 80 kilo final müsabakasında Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup eden Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu.
Milli boksör Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu mask
Büyütmek için resme tıklayın

Milli boksör Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati şehrinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kızlar 80 kilo final müsabakasında Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup eden Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer milli boksörlerden kızlar 46 kiloda Yağmur Baba ile erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik, şampiyonayı bronz madalya ile tamamlamıştı.

Milliler şampiyonada 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Ece Asude Ediz Avrupa şampiyonu

Milli boksörümüz Ece Asude Ediz, Romanya'nın Galati kentinde tertip edilen Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kızlar 80 kilo final yarışmasında Bulgar rakibi Diyana Al Shaar'ı mağlup eden Ece Asude Ediz, Avrupa şampiyonu oldu.

Diğer ulusal boksörlerden kızlar 46 kiloda Yağmur Baba ile erkekler 63 kiloda Bilge Kağan Kanlı ve +80 kiloda Burak Çelik, şampiyonayı bronz madalya ile bitirmişti.

Milliler şampiyonada 1 altın ve 3 bronz olmak üzere toplamda 4 madalyanın sahibi oldu.

Bugün 22:02 TSİ AA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (312) 995 05 01
Reklam bilgi
Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
Galatasaray'ın Yeni transferi Jimmy Durmaz mask
Galatasaray'ın Yeni transferi Jimmy Durmaz
En golcü yedekler Beşiktaş'ın mask
En golcü yedekler Beşiktaş'ın
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak mask
Tottenham ile Liverpool, Avrupa Kupalarında 3. Kez Karşılaşacak
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti mask
Türkiye Yunanistan'ı 2 golle geçti
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı mask
Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar mask
Süper Lige genel Bakış: 23 kez kendi kalesine gol atılan maçlar
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var mask
Son Dakika:TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Torba Yasada Neler Var
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması mask
Büyükataman'dan İstanbul Seçim Açıklaması
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı mask
Köprü geçişlerine ilişkin torba teklif yasalaştı
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir' mask
'Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir'
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz mask
AK Parti'li Bostancı: Askerlik yasasında paydaşları artırmak istiyoruz
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı mask
Merkez Bankası Rezervleri1 Milyar 72 Milyon Dolar Arttı

GALERİ

Ankara Adliyesinde telsizle evlenme teklifi mask
Ankara Adliyesinde telsizle evlenme teklifi
Ankara'da Hızlı Tren yoğunluğu mask
Ankara'da Hızlı Tren yoğunluğu
LGS Maratonun birinci oturumu başladı mask
LGS Maratonun birinci oturumu başladı
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ' mask
Türkiye'nin milli 'Teknolojik Katır'ı 'BOĞAÇ'
Ankara'da Gıda Denetimi mask
Ankara'da Gıda Denetimi
Turizm Cenneti Balıklı Göl... mask
Turizm Cenneti Balıklı Göl...
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 10 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL