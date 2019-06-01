Mektebim Okulları'ndan LGS değerlendirmesi

Bugün gerçekleşen ve merkezi olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) on binlerce öğrenci katılım gösterdi. İyi bir liseye yerleşebilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) düzenlenen ve 8’inci sınıfların katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döken öğrenciler, iki oturumda düzenlenen sınavı geride bıraktılar. Sınav sonrasında öğrencilerden aldığı yorumlar ile soruları değerlendiren Mektebim Okulları Eğitim Direktörü Erdem Çıplak, öğrenci ve velilerin bundan sonraki süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiğini de anlattı.

“Düzenli çalışanın öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav oldu”

Geçtiğimiz yıl Türkiye genelinde öğrencilerin matematikte zorlandığını dile getiren Çıplak, “Öğrencilerden aldığımız yorumlara göre, yaptığımız deneme sınavlarıyla paralel sorular olduğunu söyleyebiliriz. Düzenli çalışan öğrencinin zorlanmayacağı bir sınav olduğu anlaşılıyor. Geçen sene Türkiye genelinde öğrenciler matematikte çok zorlanmışlardı. Bu sene, biraz daha öğrencilerin çözebileceği soru tarzları karşılarına çıkmış gibi görünüyor. Bunların hepsini doğru şekilde değerlendirmek için sınav sorularını görmek lazım” dedi.

Sınav sonuçlarının 24 Haziran’da açıklanacağını hatırlatan Çıplak, tercih döneminde öğrenci ve velilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, “Öğrenciler bu zamana kadar iyi konsantre olup, kendi isteklerini gözden geçirmeli, nasıl bir lisede okumak istediklerini bilmeliler, bunlara karar vermeliler ve tercih edecekleri okulu iyi araştırmalılar. Okuldan mezun öğrenciler, okuyan öğrencilerle konuşmalılar. Bu davranış tercihlerin daha doğru ve uygun şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Tercih dönemi çok önemli. Bu dönemde yüzdelik dilimleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye ederim.” Şeklinde konuştu.

LGS TÜRKÇE DEĞERLENDİRMESİ

Feridun Çakı-Mektebim Türkçe Bölüm Başkanı

Zorluk düzeyi:

MEB’in yayımladığı örnek sorulara ve yapılan açıklamalara göre bu yıl bir zor bir sınav bekleniyordu. Ancak bugün uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’ndaki Türkçe testi, zorluk derecesi bakımından orta düzeyde sorulardan oluşuyordu. İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler zorlanmadan sınavı tamamladılar. A kitapçığında 3.soru (anlatım bozukluğu) ve 20.soru (mantık-muhakeme) öğrencileri zorlamış olabilir.

Kapsamı:

Türkçe testinin kapsamı diğer yıllardaki gibi %80 okuma, % 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklindedir. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen soruların da anlaşılır ve net cevapları var.

Soru tipleri:

Ekim 2018-Mayıs 2019 arası her ay yayımlanan MEB örnek soru tiplerine yer verilmiştir. Ancak soru kalitesi ve soru üslubu göz önüne alındığında 9 ay boyunca, her ay yayımlanan MEB örnek sorularının 1 Haziran LGS sorularından daha nitelikli olduğu söylenebilir. Burada kastedilen grafik, şekil, mantık sorusunun azlığı veya çokluğu değildir zira yeni soru tipleri bakımından yeterli sayıda soru konmuştur. Yeni nesil soru tiplerinin testin tamamına yansıtılamaması dikkat çekmektedir.

LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DEĞERLENDİRMESİ

Hafize Bilgi-Mektebim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölüm Başkanı

2019 LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi bazında soruların orta düzeyde hazırlanarak, hem bilgi hem de yorum yapabilme yeteneğinin sınandığı bir sınav oldu. 1. Üniteden insanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ve kader arasında ilişki kurması kazanımından yorum sorusuna yer verilmiş. Toplamda dört ayrı ünitede yer alan peygamber hayatlarını tek bir soruda toparlayarak bilgi sorusu formunda dört peygamberin de hayatıyla ilgili soruya yer verilmiş.

2. Ünitede yer alan Zekât ve Sadaka ünitesinden üç soru sorulmuş olup bir tanesi bilgi sorusu olarak öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır. 3. Ünite olan Din ve Hayat ünitesinden bir tane bilgi sorusu bulunmaktadır. 4. Ünite olan Hz. Muhammed’in Örnekliği ünitesinden dört tane ve yine orta düzeyde yorum soruları bulunmaktadır. Son olarak 5. Ünite olan Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri ünitesinden bir tane yorum sorusu sorulmuştur.

LGS FEN BİLİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Arslan-Mektebim Fen Bilimleri Bölüm Başkanı

Sorular 8.sınıf kazanımlarından sorulmuş olup öğretim programının dışında olan soru yoktur ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı örnek sorularla uyumludur. Zorluk seviyesi orta derecede olan soruların yoğunluklu olduğunu görüyoruz ve özellikle 3 ayırt edici soru bu yıl öğrencilerimizin karşısına çıktı. Geçen seneki sınava göre zorluk düzeyi daha düşük bir sınav. Paragrafların normal uzunlukta olması nedeniyle, öğrenciler zaman yönetiminde zorluk çekmemiştir.

Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorular mevcuttur. Sınavda deney süreci üzerine de sorular bulunduğu gibi Matematiksel işlem soruları bulunmamaktadır. LGS Fen Bilimleri Sınavında, Mevsimler ve İklim ünitesinden 1, DNA ve Genetik Kod ünitesinden 3, Basınç ünitesinden 2, Madde ve Endüstri ünitesinden 5, Basit Makineler ünitesinden 2, , Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi ünitesinden 4, Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi ünitesinden 3 soru sorulmuştur. Sınav öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

LGS İNGİLİZCE DEĞERLENDİRMESİ

Barışkın Arslan-Mektebim Yabancı Diller Bölüm Başkanı

Öğrencilerimizden aldığımız bilgilere göre İngilizce soruları müfredat ve kazanımlarla uyumlu, açıklanan örnek sorulara benzerdir. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz İngilizce sorularını zorlanmadan cevaplandırdıklarını belirttiler. Sorular öğrencilerin kelime bilgisini, dikkatini, analiz ve yorumlama kabiliyetini ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 10. Ünite dışındaki ünitelerden soru sorulmuştur. 4. 6. ve 10. sorularda olumsuz soru kökü bulunmaktadır ve bundan dolayı öğrenciler zorlanmış olabilirler.

LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DEĞERLENDİRMESİ

Mustafa Tetik- Mektebim Sosyal Bilgiler Bölüm Başkanı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testi, iyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, dersin temel kavramlarına hâkim, konu eksiği olmayan, okuma ve yorumlama yeteneği gelişmiş öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği, akademik açıdan tartışmasız ve cevapları net olan sorulardan oluşmuştur. MEB’in sene başında yayımladığı kazanımlara ve müfredata uygundur. Müfredat dışı herhangi bir soru bulunmamaktadır. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşmektedir.

MEB’in sınav öncesinde yayımladığı örnek sorulara benzer tarzda yorum ağırlıklıdır. Ünite bazında soruları incelediğimizde en fazla sorunun dört soru ile dördüncü ünite olan “Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye” ünitesinden geldiğini görmekteyiz. İkinci ve üçüncü ünitelerden ikişer soru; birinci ve altıncı ünitelerden de birer soru gelmiştir. Beşinci ve yedinci ünitelerden ise hiç soru sorulmamıştır. Olumsuz soru köküne ait sadece iki soru bulunmakta olup, hiçbir soruda tablo, şablon, diyagram veya harita kullanılmamıştır. Ayrıca zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru da yer almamıştır. Sınavda milli egemenlik ve tam bağımsızlık kavramlarını yoklayıcı sorular sorulmuştur. Sadece Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ünitesiyle ilgili sorulan sorunun doğru cevabı olan “Karşılıklılık (Mütekabiliyet)” kelimesinin anlamını bilmeyen öğrencileri orta düzeyde zorlayabilecek bir soru sorulmuştur. Ancak soru diğer şıkları eleyerek çözülebilmektedir. Sınavda sorulan diğer soruların geneli kolay ve orta zorluktadır. Öğrencilere İnkılap Tarihi testi için verilen süre yeterlidir.

LGS MATEMATİK DEĞERLENDİRMEİ

Arzu Kılıç-Mektebim Matematik Bölüm Başkanı

Açıklanan sorular MEB’in aylık olarak paylaştığı örnek soruların paralelinde ve geçen yıla oranla güçlük düzeyi düşük sorulardan oluşmaktadır. Matematik testinde geçmiş yılların kazanımlarını içeren sorular da yer almaktadır. Örneğin ondalık sayılarda sıralama içeren soru eşitsizlik kapsamında sorulmuştur.

Ulusal sınavlarda ilk kez karşılaşılan bir durum olarak soruların çözümünde kullanılacak bilgi düzeyindeki bağıntılar ön bilgi olarak verilmiştir. Cebirsel içerikli kazanımlara dayalı bazı soruların da geometrik işlemler yapmayı gerektiren kurgularla sorulduğu görülmektedir. Soruların tamamı, soru-cevap formatı üzerine değil, yaşam içinde bir kurgu dâhilinde yöneltilmiştir.