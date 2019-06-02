Son Dakika: Iğdır'dan acı haber! 3 asker şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İran sınırı Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilk bilgiye göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Iğdır'daki muhtelif sağlık kurumlarına kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın öğrenilmesi ile bölgeye takviye birlikler sevk edildi. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için harekâtın sürdüğü belirtildi.

Yardıma Giden Araç Kaza Yaptı

Çatışma bölgesine yardım olarak yola çıkan askerleri taşıyan askeri aracın, lastiğinin patlaması neticesi takla attı. Vasıta içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah´tan rahmet, gazilerimize acil şifa diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaralanın askerlerden birinin de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi;

"Iğdır sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."