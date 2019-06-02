Demet Akalın Kimdir?

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan şarkıcı Demet Akalın, magazin gündeminde yer etmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı son olarak “Bebeğime hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm.” diyerek yine sosyal medya başta olmak üzere pek çok platformda hakkında en çok konuşulan kişiler arasına girmeyi başardı. Birbirinden başarılı şarkıları ile Türk pop müziğinin en çok beğenilen şarkıcı ve bestecileri arasında gösterilen Demet Akalın, hit şarkılarıyla olduğu kadar zaman zaman da magazin muhabirlerine verdiği açıklamalar ile gündeme geliyor. Son dönemde Demet Akalın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları internet üzerinde daha da çok araştırılmaya başlandı. İşte ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın hayatına dair bilinmesi gerekenler…

Şarkıcı Demet Akalın geçtiğimiz günlerde katıldığı programda, yaşamına dair bilinmeyenleri hayranlarıyla paylaştı. Okan Kurt ile geçirdiği zor günler hakkında açıklamalarda bulunan sevilen şarkıcı, “Bebeğime hamileyken kendimi şişlemeyi düşündüm.” diyerek magazin gündeminin zirvesine oturdu. Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcıları arasında gösterilen Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde televizyon ekranlarının sevilen magazin programı 2. Sayfa’ya konuk oldu. Boşandığı eşi Okan Kurt ile birlikte canlı yayına katılan Demet Akalın, Okan Kurt ile birlikte geçirdiği zor günlerin ve ilişkileri hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Sevilen şarkıcı, hayranlarını heyecanlandıran bir açıklamaya da imza atarak 3. çocuk sinyalini verdi.

“Anne Olanlar Beni Daha İyi Anlarlar”

Bu sıralar 3. çocuk düşündüklerini belirten şarkıcı Demet Akalın, “Bazen Hira’ya soruyorum. Kız kardeşim olursa bakarım, erkek kardeşim olursa bakmak diyor.” ifadelerini kullandı. Türk televizyonlarının en sevilen magazin programına canlı yayında konuk olan Demet Akalın, Okan Kurt ile geçirdikleri zor zamanlar hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. Anne olanların kendisini dahi iyi anlayacağını ifade eden Akalın, son 1 ay zarfında yaşadıklarının çok korkunç olduğunu söyledi. “Biz sokakta oynardık hiçbir şey olmazdı. Herkes anne olmasın, böylelerinden çocukları alınmalı” ifadelerini kullandı.

“Hamileyken Kendimi Şişlemeyi Düşündüm”

Hira’ya 5 aylık hamileliği döneminde ruh halinin iyi olmadığını söyleyen Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Demet Akalın, hamileyken kendini şişlemeyi düşündüğünü söyledi. “Hamileliğim sırasında sağlıklı bir süreç yaşamadım, Hira’yı göğsüme yatırdıktan sonra annelik geliyor, annelik çok içgüdüsel bir şey” ifadelerini kullandı.

Demet Akalın Kimdir, Nerelidir, Kaç Yaşındadır?

Türk pop müziğinin en başarılı kadın şarkıcıları arasında gösterilen Demet Akalın, son dönemde başarılı şarkıları kadar magazin basınına vermiş olduğu röportajlar ile de adından sıkça bahsettiriyor. Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen sevilen şarkıcı hakkında internet kullanıcıları, Demet Akalın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını arıyor. Son dönemde katıldığı televizyon programında yapmış olduğu açıklamalarla yeniden sosyal medyanın hakkında en çok konuşulan isimleri arasına girmeyi başaran Demet Akalın hakkında bilinmesi gereken tüm bilgiler ve detaylar yazımızda bulunuyor.

Demet Akalın 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde dünyaya geldi. 2000’li yılların ortalarından günümüze müzik piyasasına sürdüğü popüler şarkılar ile günümüz pop müziğinin en çok sevilen ve tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Gölcük ilçesinde hayata gözlerini açan Demet Akalın, şarkıcılık kariyerinden önce mankenlik kariyerine giriş yaptı. Neşe Erberk’in mankenlik ajansına kayıt olarak çalışmalara başlayan Demet Akalın, 1990’lı yıllarda pek çok sinema filminde ve televizyon dizisinde küçük çaplı oyunculuk performanslarında bulundu. Mankenlik kariyeriyle birlikte gazinolarda da şarkı söylemeye ve sahne almaya başlayan Akalın, bu sürecin sonunda müzik kariyerine odaklanmaya başladı.

İlk stüdyo albümü olan Sebebim’i 1996 yılında piyasaya süren Demet Akalın’ın bu albümü beklenen ilgiyi görmedi. Aşkın Açamadığı Kapı adlı şarkısı ile Kral TV Müzik Ödülleri’nde Yılın Şarkısı ödülünün sahibi olan Akalın, geniş kitleler tarafından beğenilmeye ve tanınmaya başladı. Ünlü şarkıcı diğer albümleri olan Banane, Kusursuz 19, Dans Et çalışmalarıyla da müzik listelerinde üst sıralarda kendine yer buldu.

Türkiye pop müzik listelerinde hit olan şarkılarından bazıları; Afedersin, Tecrübe, Mucize, Toz Pembe, Çanta, Olacak Olacak, İlahi Adalet, Ders Olsun’dur.

Özel hayatıyla da gündeme gelen Demet Akalın 2012 yılında Okan Kurt ile evlendi. 2014 yılında ilk çocuğu olan Hira’yı dünyaya getirdi. Geçtiğimiz yıl boşanan çift kısa bir süre sonra yeniden bir araya geldi.